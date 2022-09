Trumfla Nadala i Djokoviče. Díky Šwiatekové kraluje tenisovým výdělkům opět žena

Djokovič, Nadal, Federer. V konkurenci těchto tří tenisových velikánů se v posledních letech horko těžko někdo jiný dostával na špici v turnajových výdělcích. Teď je to jinak. Po 19 letech může ukončit nadvládu mužských boháčů na kurtech žena - Polka Iga Šwiateková.

Iga Šwiateková po vítězství na US Open | Foto: Reuters

Zatímco u mužů se světová tenisová jednička střídá letos každou chvíli, ženský okruh letos poznal novou hegemonku, která sbírá jeden velký úspěch za druhým. Teprve jednadvacetiletou Polku Igu Šwiatekovou, jež si triumfem na posledním grandslamu sezony upevnila suverénní pozici ve všech žebříčcích.

A to i v tom, který měří tenisové výdělky hráčů i hráček. Rodačka z Varšavy si letos přišla už na luxusních 9 217 225 dolarů, tedy v přepočtu asi 226 milionů korun.

Oproti tomu si čerstvý král světového tenisu, mladík Carlos Alcaraz, vydělal o necelé dva miliony dolarů méně. Ještě hůř je na tom Španěl Rafael Nadal, který by i v součtu s výdělkem Srba Novaka Djokoviče porazil Šwiatekovou jen těsně.

Pomáhá tomu i rovnost odměn, které se na těch největších a nejštědřejších akcích rozdělují tenistům i tenistkám rovným dílem. To bylo v minulosti velké téma.

"Mužský tenis by měl bojovat o větší odměny, protože čísla nám jasně ukazují, že máme víc diváků na zápasech než ženy. To je podle mého názoru jeden z důvodů, proč bychom měli být placeni lépe," rýpl si před lety Novak Djokovič a sklidil za to bouři kritiky.

Velkým zastáncem tenistek je v tomto ohledu zase britský šampion Andy Murray, podle kterého hráčky přináší tomuto sportu stejné oběti jako muži.

Nyní tedy Šwiateková získala během ceremoniálu pro vítěze šek na 2,6 milionu dolarů stejně jako mužský vítěz, Španěl Alcaraz. "Jsem moc ráda, že to není v hotovosti," zavtipkovala hned Polka.

Pokud své nyní suverénní vedení v žebříčku odměn udrží, povede se jí husarský kousek. Po devíti letech ukončí nadvládu boháčů z řad hráčů ATP.

Naposledy se to podařilo Belgičance Kim Clijstersové, která v sezoně 2003 o půl milionu dolarů předčila Švýcara Rogera Federera. Tehdy byly ale prize money na turnajích ještě výrazně nižší a vydělala si za rok 4,5 milionu dolarů.