"Je to až děsivé." Nosková budí respekt, s hvězdnou Coco zahájí rivalitu budoucnosti

Coco Gauffová versus Linda Nosková. Souboj náctiletých hvězd, jedné na tenisovém nebi již pevně zakotvené, druhé nezadržitelně stoupající, budí velká očekávání. Osmnáctiletá Američanka se v noci z neděle na pondělí středoevropského času utká se stejně starou Češkou v rámci třetího kola elitního turnaje v kalifornském Indian Wells.

Jednu americkou výzvu už má Linda Nosková v Indian Wells za sebou. Po přesvědčivém, agresivním a dospělém výkonu vyřadila z takzvaného "pátého grandslamu" jednadvacetiletou ranařku, na žebříčku výše postavenou Amandu Anisimovovou.

"Když řekneme, že zvuk, který vycházel z raket těch dvou dívek, zněl jako přestřelka z palných zbraní, nebudeme žertovat," komentoval výstižně atraktivní klání tenisový magazín The Tennis Letter. "Tvrdé výměny od základní čáry, jen Linda byla prostě tvrdší," dodal.

Nosková si v Indian Wells odbývá úspěšnou premiéru na velké akci WTA 1000, neztratila zatím set, v prvním kole vyřadila nevyzpytatelnou Rumunku Irinu Beguovou.

"Je to až děsivé, když si uvědomíme, že tahle dívka ještě není plně rozvinutou hráčkou," pokračoval The Tennis Letter.

Ke chvále se přidal i známý tenisový novinář z New York Times Christopher Clarey. Hru Noskové označil za obdivuhodně vyrovnanou a sebejistou.

Nosková se pro třetí kolo stěhuje na největší stadion spektakulárního tenisového areálu v Coachella Valley. Její soupeřkou totiž bude domácí superstar Coco Gauffová. Tenistka, která už v patnácti došla do osmifinále Wimbledonu a v osmnácti je světovou šestkou a finalistkou grandslamu.

"Nosková je nesmírně slibná a pro Coco bude ve třetím kole hrozbou," uvedl Clarey na Twitteru.

Tenisová média ve světě označují nadcházející klání za "blockbuster teenagerek", píše se i o startu rivality budoucnosti.

"První setkání na jakékoli úrovni pro dvě nejvýše postavené teenagerky světa. Mělo by jít o první díl významné rivality," napsal server WTA, i když poněkud nepřesně.

V aktuálním žebříčku je totiž těsně před 54. Noskovou evidována jiná česká naděje, sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová. Po turnaji už by to pravdivé být mohlo.

Pokud Nosková porazí Gauffovou, v žebříčku premiérově vletí do elitní padesátky.

Gauffová je o osm měsíců starší než Nosková a má mnohem více zkušeností. V Indian Wells hraje už 56. turnaj WTA v kariéře, zatímco Češka teprve osmý. Když americká hráčka loni došla do finále Roland Garros, kde dostala výprask od Igy Šwiatekové, Nosková se tam poprvé kvalifikovala do hlavní soutěže.

"Nicméně Nosková ztrátu dohání rychle," uvedl web WTA a zmínil letošní statistiku zápasů proti tenistkám z top 10.

Nosková to má 2:1, na začátku ledna při jízdě do finále v Adelaide porazila Rusku Darju Kasatkinovou i Tunisanku Uns Džábirovou. Gauffová nasbírala dva skalpy elitních tenistek mnohem pomaleji, trvalo jí to rok.

"Nosková má lehkost, sílu a je klidná pod tlakem. To jsou její charakteristické atributy a naplno je ukazuje i v Indian Wells. Střet s fenomenální rychlostí Gauffové a jejími dovednostmi na síti by měly vytvořit fascinující kontrast stylů," lákala organizace na nedělní duel.

Obě tenistky mají podobně působivou letošní bilanci. Gauffová vyhrála dvanáct zápasů z patnácti. Nosková dvanáct z šestnácti.