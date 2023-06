Toto není film. Saúdové nahánějí obavy. Už chtějí i tenis, mají moc ho zcela změnit

Saúdský sportswashing nabírá na síle. Mocné skupině Public Investment Fund napojené na kontroverzního korunního prince Muhammada bin Salmána už se podařilo výrazně zahýbat světem golfu, formule i fotbalu, stále ale nemá dost. Svou pozornost stále silněji zaměřuje i na tenis.

Mužská tenisová asociace ATP prostřednictvím svého šéfa Andrey Gaudenziho přiznala, že se Saudy jedná. Italský funkcionář dokonce pro Financial Times označil výsledky dialogů za pozitivní.

Vstup profesionálních tenisových turnajů na saúdskou půdu se zdá být jen otázkou času.

Vedení světového tenisu podle všeho nebude schopné odmítnout vstup na lukrativní saúdský trh, už dopředu však směrem k potenciálním investorům vysílá varování. Gaudenzi vzkázal, že se Saúdové budou muset držet respektu k historii sportu, k současnému produktu a nestavět se proti aktuálnímu nastavení tenisové tour.

"Musíte zachovat něco, co je téměř posvátné: pravidla hry. Toto není videohra, toto není film," prohlásil emotivně muž, který to v roce 1995 dotáhl na 18. místo světového žebříčku.

Odstrašujícím příkladem je pro všechny zainteresované světový golf, kterým od loňského příchodu profesionální tour LIV Golf financované právě státním investičním fondem Saúdské Arábie zmítají konflikty.

"Chcete mít jeden žebříček a chcete jeden jednoduchý příběh. Nakonec chcete vidět nejlepší hráče hrát na nejlepších akcích na světě. Čím více fragmentujete a rozdělujete, tím více vytváříte zmatek," podotkl se zřetelnými obavami Gaudenzi.

Saúdové zatím pořádali jen tenisovou exhibici, Diriyah Tennis Cup v letech 2019 a 2022. Minulý rok nalákali celou řadu velkých hvězd na obrovské finanční ohodnocení výměnou za minimum námahy.

Zúčastnili se třeba Daniil Medveděv, Nick Kyrgios, Taylor Fritz, Stan Wawrinka, Stefanos Tsitsipas nebo Alexander Zverev. Za pouhé tři dny tenisu činila odměna pro vítěze jeden milion amerických dolarů, královsky si ale vydělali všichni.V poměru cena/výkon šlo o jednu z nejlukrativnějších akcí sezony.

Tenisté, kteří na pozvání saúdského pořadatele kývli, se ale museli vyrovnávat s kritikou.

Ozývaly se zejména lidskoprávní organizace v čele s Amnesty International. Ta akci označila za nejnovější příklad sportswashingu Saúdské Arábie, země, která dlouhodobě omezuje svobodu projevu, práva žen či LGBTQ+ komunity.

Exhibice už každopádně bohatým Saúdům nestačí. Jejich průlom na tour ATP by mohl přijít prostřednictvím turnaje Next Gen Finals, tedy Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.

Pětiletá smlouva s italským Milánem skončila loni, nyní se všeobecně očekává stěhování podniku do saúdskoarabské Džiddy.

K nevyhnutelnému přesunu celé řady tenisových akcí a následné výrazné proměně světového tenisu se před několika dny vyjádřila i mužská světová jednička, dvacetiletý Carlos Alcaraz.

"Myslím si, že mají moc pořádat velké množství turnajů. Nikdy jsem tam nehrál, ale jsem zvědavý, jaké to v budoucnosti bude. Nepochybuji o tom, že tam budu brzy hrát," podotkl Španěl.

Podle Amnesty International chce Saúdská Arábie před světem pomocí sportovních událostí "vyprat" svůj obraz, což arabské království odmítá.

Investice do sportu prý mají podpořit místní ekonomiku, i to ale kritici vidí jako problém, Saúdská Arábie totiž už osm let vede tak trochu zapomenutou válku se sousedním Jemenem.

Prakticky za veškerými investicemi stojí Public Investment Fund fakticky spravovaný korunním princem a premiérem země Muhammadem bin Salmánem. Sedmatřicetiletý princ patří se jměním odhadovaným na 7,5 bilionu korun k nejbohatším lidem světa a podle západních médií stojí mimo jiné za vraždou nepohodlného novináře Džamála Chášukdžího v roce 2018.

Právě jeho nevyčerpatelný investiční fond dokázal do Saúdské Arábie v posledních měsících na astronomické platy přilákat velké fotbalové hvězdy Cristiana Ronalda, Karima Benzemu, N'Gola Kantého či Rúbena Nevese.

V roce 2021 vstoupili Saúdové také do anglické Premier League, stali se majiteli klubu Newcastle United.