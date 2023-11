"Tohle nám má pomoct?" České tenisové naděje brzdí limity v počtu odehraných turnajů

Na podnicích nižší úrovně poráží kdekoho. Ten kvalitativní rozdíl bije do očí. České tenisové teenagerky Brenda Fruhvirtová nebo Sára Bejlek trpí pravidlem, které jim krátí možnost startů na dospělých turnajích.

Myšlenka vedení profesionálních okruhů WTA i ITF je šlechetná. Ochránit mladé tenistky před tím, aby to nepřehnaly, aby nevystřelily do světové špičky dřív, než na to budou po fyzické i psychické stránce připravené.

Jenže to s sebou přináší jiný extrém. Nadějné teenagerky přešlapují na turnajích nižší kategorie, jen aby nahrály nějaké body. Ukázkovým příkladem je například šestnáctiletá Češka Brenda Fruhvirtová.

Na kontě má letos na pět desítek výher, odehrála přes šedesát zápasů, ale stačí to na 119. místo v žebříčku. Ráda by se vytáhla ke stovce, aby si zahrála hlavní soutěž Australian Open, ale už to zřejmě nezvládne.

"Bylo by to fajn, ale už se tam asi nezvládnu dostat. Vzhledem ke svému věku mám jen omezený počet turnajů, na kterých můžu hrát," posteskla si v rozhovoru pro Tenisový svět Fruhvirtová.

Letos to díky divokým kartám dvakrát zkusila mezi elitou WTA. V Miami i Madridu ale vypadla v prvním kole, a tak musela zpátky na okruh ITF, aby zbylý počet povolených turnajů využila k nabrání bodů a příliš neklesla v žebříčku.

Že by tedy pravidlo nějak šetřilo tělo mladé tenistky, která musí nahánět body jinde, se tedy zrovna říct nedá.

"Když je vám 17 let, máte povolených 16 podniků, plus povinné grandslamy, když je vám 16 let, můžete jich odehrát jen 12, v 15 letech deset. Nevím, jestli je zrovna tohle pravidlo dobré, ale bohužel existuje," přiznala v rozhovoru pro chilský web Septimogame.cl Bejlek.

Ani ona si letos zrovna neodfrkla, protože chtěla na maximum naplnit limit v počtu startů, který vzhledem k věku 17 let má. Nasbírala 42 vítězství a 19 porážek, i ona tak má za sebou přes 60 zápasů. Zatím to ale stačí přibližně na 128. místo v živém žebříčku vrcholící sezony.

"Každý chce šplhat nahoru, ale vzhledem k těm podmínkám víc a víc vnímám, že je to daleko těžší než se udržet dejme tomu ve dvoustovce. Takže i když jsem prohrála nějaká finále turnajů, jsem spokojená, jak jsem tuhle sezonu zvládla," popsala Bejlek.

Momentálně zažívá fantastický závěr sezony. Ovládla největší podnik kariéry v chilské Colině a v brazilském Florianópolisu přidala už 12. výhru v řadě.

Jihoamerické novináře zaskočilo, jak je možné, že hráčka s takovou fazónou je až 11. tenistkou své země.

"Náš svaz má dobrý plán, jak to dělat. Pořádáme spoustu turnajů od dětských kategorií až po dospělé. Navzájem se posouváme a inspirujeme další mladé holky, aby na sobě pracovaly. Vidí, že to můžou dotáhnout vysoko a stát se hvězdami," vysvětlila Bejlek.

Sama ale zatím přehnané plány nemá, i když příští rok oslaví plnoletost a rozvážou se jí ruce v množství startů na turnajích.

"Bylo by super, kdybych v příštím roce pronikla do první stovky, ale to nejdůležitější je, abych byla zdravá," dodala.