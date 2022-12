"To byl jenom začátek." Fruhvirtovy prosvištěly žebříčkem, teď dřou s koučem Thiema

Dělí je od sebe dva roky, ale obě letos zažily sezonu, která je bleskově katapultovala mezi ty nejlepší dospělé tenistky. Patnáctiletá Brenda a sedmnáctiletá Linda Fruhvirtovy mají za sebou úžasnou sezonu. Obě by mohly aspirovat na ocenění pro českou skokanku roku.

V pondělí na vyhlášení ankety OKsystem Zlatý kanár 2022 by si obě zasloužily dojít pro cenu určenou hráčce s největším kvalitativním posunem na žebříčku WTA.

Uznejte sami. Linda Fruhvirtová si po zisku první trofeje na okruhu WTA v Čennaí a uhraném osmifinále v Miami polepšila z 279. na 77. místo v rankingu.

Patnáctiletá Brenda vyhrála při premiérové sezoně na dospělém okruhu osm turnajů ITF s dotací 25 tisíc dolarů. Z druhé tisícovky tak prolétla na 128. pozici.

"Poznala jsem, že i když mám velká omezení v počtech dospělých turnajů, které můžu coby patnáctiletá odehrát, stejně se můžu měřit i s mnohem zkušenějšími hráčkami," libovala si Brenda v rozhovoru pro oficiální web ITF.

Proti talentovanému sesterskému duu si letos zahrála například Američanka Sloane Stephensová. V obou případech to bylo v Guadalajaře a vždy z toho byla výhra bývalé světové trojky. Brenda uhrála jen čtyři gemy, Linda schytala dokonce kanára.

"Byla asi nervózní, ale je to skvělá hráčka. Má za sebou úžasné výsledky, jsem moc zvědavá, co v budoucnu předvede," chválila i tak Stephensová po únorové výhře nad mladší ze sester Fruhvirtových.

Obě ale mají v uplynulé sezoně na kontě hned několik skalpů hvězdných jmen. Zatímco Linda si vyšlápla například na bývalou běloruskou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou, Brenda zase přehrála někdejší pětku žebříčku Italku Saru Erraniovou.

"Jsem hrdá na to, co se mi v roce 2022 povedlo, hlavně ten posun na 128. místo. Doufám a věřím, že to je jen začátek kariéry," prohlásila Brenda.

Právě o ní mluvil pro ITF i trenér sesterské dvojice Roman Vögeli. "Brenda je výjimečné dítě i hráčka. Svou vášní pro hru je schopná dosáhnout prakticky čehokoli. Všemu dává 100 procent, je velmi odhodlaná. V ničem v podstatě nemá strop," uvedl.

Rok 2023 berou obě velmi vážně a před tím, než se zjeví na prvním podniku nové sezony v Aucklandu, pilují fyzičku v Miami, kde je cepuje věhlasný kondiční trenér Duglas Cordero. Ten v minulosti spolupracoval s Dominikem Thiemem nebo Fabiem Fogninim.

Novozélandský turnaj, který začíná hned v pondělí druhého ledna, bude prvním podnikem WTA, kde se sestry Fruhvirtovy potkají v hlavní fázi podniku WTA. Zatímco Linda se dostane do pavouka už díky žebříčku, Brenda bude mít od pořadatelů divokou kartu.

"Všichni cítíme, že díky výsledkům si divokou kartu na náš turnaj zaslouží," nechal se slyšet turnajový ředitel Nicolas Lamperin.