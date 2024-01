Tenisty povede v Davis Cupu proti Izraeli Lehečka s Macháčem, vrací se Kopřiva

Tenisté Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Vít Kopřiva jsou v pětičlenné nominaci na únorovou kvalifikaci Davisova poháru proti Izraeli.

Složení týmu oznámil dnes v nahrávce pro média kapitán Jaroslav Navrátil. Duel o postup do finálové skupinové fáze soutěže se odehraje 3. a 4. února. Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením jej bude hostit Sportovní areál Vitality Slezsko ve Vendryni.

"Sestava bude skoro stejná jako v naší finálové skupině. To znamená Lehečka, Macháč, Menšík, Pavlásek a pátým hráčem do týmu, který si myslím, že tam patří, bude Víťa Kopřiva. Budeme tedy v nejsilnějším složení," uvedl Navrátil.

Šestadvacetiletý Kopřiva figuroval v týmu naposledy vloni během únorové kvalifikace v Portugalsku, kde Češi zvítězili 3:1 na zápasy. Následný turnaj ve Valencii a vyřazovací fázi v Málaze odehrál národní výběr ve čtyřech hráčích.

"Viděl jsem Víťu na konci roku a jeho sezona byla velice dobrá. Je to mladý hráč, který do týmu patří. Je to ale singlista. Říkal jsem, že bych potřeboval zabudovat deblistu, nicméně zatím ty výsledky třeba u Petra Nouzy nebyly takové. Uvidíme, jaké to bude po utkání s Izraelem. Myslím, že ale těch pět hráčů do sestavy patří," uvedl Navrátil.

Češi se vloni probojovali v novém systému platném od roku 2019 poprvé do vyřazovací fáze. Po vítězství v kvalifikaci porazili ve skupinové fázi Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko 3:0, neuspěli až ve čtvrtfinále, kde podlehli 1:2 Austrálii.

Navrátilův výběr se představí doma v Davis Cupu po pěti letech. Češi naposledy hráli před vlastními fanoušky v únoru 2019 kvalifikaci proti Nizozemsku v Ostravě. Utkání s Izraelem budou kvůli válce proti palestinskému hnutí Hamás provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Z tohoto důvodu se duel odehraje v menším areálu.

"Do Třince se ale těšíme. Není podstatné, že se bude hrát v menší hale. Pro kluky bude důležité domácí prostředí a atmosféra. Budeme hrát doma, což si kluci přáli a já taky," řekl Navrátil.

S Izraelem se Češi utkají podruhé v krátké době, před necelými dvěma lety vyhráli baráž v Tel Avivu 3:1 na zápasy. Současnou jedničkou soupeře je 422. hráč světa Jišaj Oliel, na 489. příčce je Daniel Cukierman.

"Každé utkání je těžké. Budeme hrát v domácím prostředí a jsem rád, že po pěti letech mohou diváci vidět tento nový tým. Jsme určitě favorité. Z izraelských hráčů znám jen Cukiermana. Když se dívám na jejich výsledky, tak jsou to hráči, kteří se pohybují na challengerech. Utkání se nedá podceňovat, v Davis Cupu se rozdíly mažou, ale myslím, že jsme velkými favority a s losem jsem byl spokojený," dodal Navrátil.