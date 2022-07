Mám vztah se ženou, oznámila ruská jednička Kasatkinová a odsoudila homofobii

V jižní a jihozápadní Francii padlo několik teplotních rekordů. V Brestu v pondělí bylo 39,3 stupně Celsia, v Nantes 42 a v Biscarrosse 42,6 stupně Celsia, což znamená překonání červnového rekordu 41,7 stupně. Nejhorší je podle agentury AFP situace v departementu Gironde, kde se z města La Teste-de-Buch evakuovaly tisíce lidí a stovky zvířat z místní zoologické zahrady, aby unikli toxickému kouři, který produkuje nedaleký požár. V departementu Gironde západně od Bordeaux už plameny donutily opustit domovy, hotely a kempy téměř 25 tisíc lidí.

Pětačtyřicetiletá obyvatelka La Teste-de-Buch Patricia Monteilová podle AFP v panice vypověděla, že si do auta skládá co nejvíce věcí, hlavně oblečení. "Jedu k dceři, ale jestli tam bude hořet taky, nevím, co mám dělat," říkala ve chvíli, kdy se ve vzduchu začal třepotat popel přivátý z nedalekého požáru. Město s asi 28 tisíc obyvateli na kraji Atlantského oceánu je momentálně pod šedožlutou oblohou a v kouři. Dvě jeho čtvrti muselo opustit asi 8000 lidí.

"Jsme uprchlíci před klimatickou změnou," řekl listu Le Monde Théo Dayan poté, co musel opustit La Teste-de-Buch.

Pondělí bylo ve Francii nejteplejším dnem ze současné vlny veder. V patnácti departementech platí nejvyšší stav pohotovosti kvůli extrémním teplotám. Francouzské ministerstvo vnitra oznámilo, že vysílá další tři hasičská letadla, vozidla a 200 hasičů.