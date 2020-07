US Open se neruší. Dokážeme zajistit vaše zdraví, ujišťují pořadatelé

Americká tenisová asociace (USTA) nechce kvůli pandemii koronaviru zrušit letošní ročník tradičního grandslamu US Open.

Finále US Open Nadal Medveděv | Foto: ČTK

Přípravy na turnaj, který by se měl uskutečnit od 31. srpna do 13. září, pokračují. Už teď je ale jasné, že na tribunách nebudou diváci.

Úplné zrušení slavného tenisového turnaje si však USTA nepřeje. "Jsme přesvědčeni, že dokážeme zajistit zdraví a bezpečnost všech účastníků," oznámila asociace na oficiálních stránkách turnaje.

Ještě před US Open má na kurtech ve Flushing Meadows vypuknout tradiční Western&Southern Open. Do New Yorku se přesouvá ze Cincinnati.

"Stát New York je i nadále jedním z nejbezpečnějších míst v zemi, co se covidu-19 týče," vysvětlila USTA.