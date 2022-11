Tělo nápor vydrželo, Vondroušová je zpátky. Reakce fanoušků ji nepřekvapila

Tenistka Markéta Vondroušová je ráda, že se po zranění zápěstí vrátila na kurty ve slibné formě, a věří, že pomůže ode dneška českému týmu na finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia vyhrála minulý týden dvouhru i čtyřhru na turnaji ITF ve Shrewsbury a ujistila, že pokud by nebyla fit, do reprezentace by se netlačila. Zatímco řada jejích kolegyň ukončí po týmové soutěži v Glasgow sezonu, ona ještě plánuje další turnaje.

"Bylo to super. Ani jsem nečekala, že bych hned po návratu něco vyhrála. Chtěla jsem odehrát jen co nejvíc zápasů, což se mi nakonec povedlo. I když to bylo s deblem docela náročné, tělo vydrželo. Jsem ráda, že jsem naskočila takhle zpátky," řekla novinářům Vondroušová.

Do dějiště finálového turnaje dorazila v pondělí vlakem. Dříve zraněná ruka, kvůli níž nehrála od dubna, ji už netrápí. "Je dobrá. Musím to zaklepat, ale vydržela nápor hodně zápasů i těžkých míčů. Bylo to dost náročné, ale o zápěstí jsem vůbec nevěděla," řekla rodačka ze Sokolova.

Třiadvacetiletá tenistka si připsala první triumf po více než pěti letech. "Snad to není jen falešná forma. Hrála jsem dost zápasů a cítila se dobře. Utkání nebyla lehká a nešlo o žádný pouťák. Zvládla jsem to i kondičně," uvedla Vondroušová.

Finalistka Roland Garros z roku 2017 začala spolupracovat s trenérem Jiřím Fenclem, jenž vedl naposledy Lucii Hradeckou. Sedmatřicetiletá úspěšná deblistka ukončila po sezoně kariéru. "Přemýšlela jsem o něm delší dobu, ale věděla jsem, že je s Luckou a přes to nejel vlak. Pak se nám ozval, že Lucka bude končit, tak jsme to dali dohromady," řekla Vondroušová. "Je také ze Štvanice a má klidnou povahu, což potřebuju. Je velmi schopný a sedli jsme si. Jsem ráda, že mám snad tyhle trable už vyřešené," uvedla.

Nyní se soustředí na výkony v Poháru Billie Jean Kingové. V dubnu se stala klíčovou hráčkou v kvalifikaci, kdy se podílela na všech třech bodech proti Velké Británii (3:2). "Hrozně ráda reprezentuju a těší mě, že tu mohu být. Už mám za sebou i nějaké zápasy, takže je dobře, že jsem nepřijela jen na první turnaj a jsem rozehraná," řekla Vondroušová.

Reakce části fanoušků, kteří označili její nominaci za překvapivou, brala s nadhledem. "Jsem na to zvyklá, měla jsem to tak i s olympiádou. V dubnu jsem hrála dobře, vyhrála jsem tři zápasy, takže jsem tady chtěla být. Kdybych ale nebyla s rukou připravená, necpala bych se sem. Věděla jsem, že budu v pořádku," doplnila Vondroušová.

Využít chce i zkušenosti z minulého roku, kdy se hrál finálový turnaj Billie Jean Kingové v Praze. Češky tehdy nepostoupily ze základní skupiny. V Glasgow narazí na Polsko a USA. "Skupina je ultra těžká. Američanky mají plno holek, které mohou hrát. Vypadla jim sice (Jessica) Pegulaová, ale mají (Caty) McNallyovou, která teď hraje také dobře. Je jedno, kdo za ně bude hrát, ve všech případech to bude těžké," řekla hráčka, která byla v dřívějším Fed Cupu nejlépe před pěti lety v semifinále.

Zatímco řada tenistek se chystá po tomto týdnu uzavřít sezonu, Vondroušová chce ještě pokračovat. "Je pravda, že všechny holky už tento rok dojíždějí a já začínám zase hrát nějaké turnaje. Ještě jich pár do konce roku je. Chci se na nich co nejvíc rozehrát před novou sezonou," řekla. Plánuje odehrát turnaj v Andoře či další dvě soutěže ve Francii. "Uvidíme, jak se budu cítit, ale chtěla bych toho odehrát co nejvíc," dodala 99. hráčka světového žebříčku.