Svět o Vondroušové: Virtuoska z tenisové velmoci. Jenže přišel čas Tunisanky

Zahraniční experti předvídají krásné finále. Šachovou partii, která naplno odhalí bohaté portfolio kreativních i pohybových schopností obou protagonistek i jejich vysoce nadprůměrné tenisové IQ. Nad českou senzací Markétou Vondroušovou ovšem favorizují Tunisanku Uns Džábirovou.

"Tohle je její čas," prohlásila Barbara Schettová, bývalá rakouská tenistka a dlouholetá tvář tenisové sekce stanice Eurosport. Na mysli měla ženu, která píše historii afrického i arabského sportu.

Osmadvacetiletou Uns Džábirovou, jak zní oficiální český přepis hráčky, kterou anglicky mluvící svět zná pod jménem Ons Jabeur.

V minulé sezoně prohrála hned dvě grandslamová finále, v Londýně i v New Yorku, potom ji sužovala zranění i krutými porážkami zlomené srdce. Vrátila se ale ve velkém stylu a na letošním Wimbledonu je lepší, než kdy dřív.

Vyřadila čtyři grandslamové vítězky: Biancu Andreescuovou, Petru Kvitovou, Jelenu Rybakinovou a Arynu Sabalenkovou. Dvě posledně jmenované - největší favoritky travnatého grandslamu - překonala navzdory tomu, že první set v obou případech prohrála těsně v tie-breaku. Dvakrát ale fenomenálně otočila.

"Moje staré já by tyhle zápasy prohrálo," jasně naznačila, že má tenisový svět co dočinění s novou, ještě výrazně vylepšenou Uns. "Jsem připravená a jdu si pro to," dodala sebevědomě.

Podle Schettové si je její sebedůvěra naprosto oprávněná.

"Proti Sabalenkové podala neuvěřitelný výkon. Byla jsem v úžasu z toho, jak se vyrovnala s její sílou, jak se extrémně dobře hýbala a také z jejího nastavení hlavy. Chce se chopit prvního grandslamového titulu, hraje nejlepší tenis. Přišel její čas," prohlásila.

"Je lepší než loni. Půjde do finále v roli těžké favoritky," přidal se Švéd Mats Wilander. Řekl to přesto, že je Vondroušová jednou z jeho nejoblíbenějších hráček.

Češku obdivoval už v průběhu turnaje, ocenil její fyzičku, obratnost, předvídavost, tvořivost a chytrost.

"V tom všem je absolutně brilantní. Velmi mazaná, rozumí hře a na okruhu má ty nejšikovnější ruce ze všech. Ona a Uns Džábirová," doplnil prorocky už po čtvrtfinále.

Novinář Joel Drucker z magazínu Tennis.com přirovnal Vondroušovou ke švýcarském noži.

"Ona je nástrojem, který může způsobit škodu mnoha různými způsoby. V semifinále hrála jako virtuoska," uvedl a dodal, že je Vondroušová "zatím poslední z dlouhé řady pozoruhodných stylistů z tenisové velmoci, která by stála za důkladné studium".

Další známý tenisový reportér Steve Tignor popsal finále jako střetnutí dvou špičkových kreativců.

"Měli bychom dostat napínavou a komplexní šachovou partii o titul," napsal. Když měl vybrat budoucí vítězku, i on nakonec ukázal na tuniskou superstar, která letos s Vondroušovou už dvakrát prohrála, na Australian Open a v Indian Wells.

"Sázím na Džábirovou a na její pomstu. Důvody? Už dvakrát tento týden našla cestu přes velké překážky a protože už jednou finále na Centre Courtu hrála," vysvětlil.

Vítězství tuniské tenistky tipoval také Craig O’Shannessy, tenisový trenér a autor webu Brain Game, který se specializuje na podrobné analýzy tenisových zápasů.

"Vyhraje ve třech setech. Její podání je silnější a její obranné schopnosti lepší. Vondroušová bude muset nastolit vysoce ofenzivní strategii, aby se přes Džábirovou dostala. Nebude snadné to zvládnout v utkání takové velikosti," vyřkl svůj ortel na základě podrobné analýzy.

Finále ženské dvouhry Wimbledonu 2023 začne na centrálním dvorci krátce po 15. hodině středoevropského času. Deník Aktuálně.cz jej bude sledovat v podrobné online reportáži.