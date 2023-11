"Soupeři ze stovky nejsou problém." Menšíkova premiérová sezona vzbudila pozornost

Má za sebou první sezonu mezi dospělými a odborníky v ní přímo nadchnul. Český tenista Jakub Menšík v pouhých 18 letech zazářil, v jeho věku momentálně nenajdete na okruhu výše postaveného hráče. I proto se o něj tento týden na Davis Cupu hodně zajímali zahraniční novináři.

Dařilo se mu na challengerech, v Davis Cupu si připsal velký skalp ostříleného Srba Dušana Lajoviče a absolutní vrchol předvedl v New Yorku, když z kvalifikace dokráčel až do třetího kola US Open.

Neuvěřitelných 33 let se nikomu nic podobného nepovedlo. Z osmnáctiletého mladíka je nyní 147. tenista světa a mezi hráči do 19 let je v této statistice nejlépe postaveným mužem.

I proto zahraniční novináři na Davis Cupu v Málaze využili příležitost a český 193 centimetrů vysoký talent vyzpovídali.

"Byl to opravdu náročný rok. Loni jsem byl ještě junior, ale když to shrnu, nabral jsem spoustu užitečných zkušeností, abych se brzy zase ještě zlepšil," libuje si Menšík.

Zahraniční žurnalisty nejvíc zajímalo, jaký vidí rozdíl v poměřování sil mezi hráči z první světové stovky a pak těmi ze druhé nebo třetí.

"Pokud jde o soupeře z první stovky nebo ze třetí, není to žádný problém. Není tam takový rozdíl. Ale je to znát, když nastoupíte proti někomu z první padesátky. Jak si umí poradit s tlakem, jak hrají v kritických situacích. Však se koukněte, jak vypadal můj zápas s Taylorem Fritzem. Byla to cenná lekce," připomněl Menšík zápas 3. kola na US Open.

V něm český teenager uhrál proti aktuálně desátému hráči světa pouhé tři gemy.

"Necítil jsem se komfortně, byl to můj vůbec první zápas v kariéře na opravdu velkém stadionu. Ale byl to zážitek, který mi do budoucna hodně pomůže," věří.

Dlouhodobě pracuje se srbským mentálním koučem Draganem Vujovičem a jestli je kvůli něčemu Menšík momentálně vyzdvihován, je to jeho hlava. Jak si navzdory nízkému věku dokáže poradit v těžkých chvílích a nepanikaří.

"Když jsem byl mladší, byl jsem na kurtu hodně přemotivovaný a často jsem dával najevo negativní energii. Práce s mentálním koučem mi hodně pomáhá," vysvětlil Menšík.

Příští rok chce v podobném progresu pokračovat a měl by mu k tomu pomoct i herní styl. Díky vysoké postavě skvěle servíruje a umí se i slušně hýbat.

"Snažím se hrát ve výměnách hodně agresivně a diktovat hru. Věřím, že to je tenis, se kterým můžu dojít hodně daleko," dodal.