"Zázrak. Šílenství." Djokoviče v Indian Wells vyřadil 123. tenista světa Nardi

Světová jednička Novak Djokovič ze Srbska překvapivě vypadl na turnaji v Indian Wells ve 3. kole po porážce 4:6, 6:3, 3:6 se 123. tenistou žebříčku Lucou Nardim.

Dvacetiletý Ital, jenž se dostal do hlavní soutěže až jako "šťastný poražený" z kvalifikace, je nejníže postaveným hráčem, který čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona porazil na turnajích kategorie Masters či grandslamech.

"Je to zázrak. Jsem dvacetiletý kluk, stý na světě, a porazil jsem Novaka. To je šílené," uvedl Nardi, jenž utkání po dvou hodinách a 22 minutách zakončil šestým esem. "Do dnešního večera mě nikdo neznal. Doufám, že si diváci ten zápas užili. Já mám z výhry strašnou radost," uvedl Nardi po životním vítězství, díky němuž se poprvé v kariéře dostane do první stovky žebříčku. O čtvrtfinále se střetne s domácím Američanem Tommym Paulem.

Djokovičovi nevyšel návrat do Indian Wells, kde kvůli koronavirové pandemii a zákazu vstupu do USA vzhledem k absenci očkování nehrál od roku 2019. "Neměl co ztratit, takže hrál skvěle. Zasloužil si zvítězit," řekl po nečekané porážce šestatřicetiletý Srb. "Spíš mě překvapila moje hra. Byla hodně, hodně špatná. Tyhle dvě věci se sešly. Soupeř měl skvělý den a já mimořádně špatný," dodal pětinásobný šampion kalifornského turnaje označovaného za "pátý grandslam".

V Indian Wells se Djokovič představil na elitním okruhu poprvé od lednového Australian Open, na němž vypadl v semifinále s jiným Italem Janikem Sinnerem. Téměř v polovině března tak jeden z nejlepších tenistů historie čeká na první titul v sezoně.

"Zatím žádný titul, na to nejsem moc zvyklý. Většinu kariéru jsem zahajoval sezonu grandslamovým vítězstvím nebo třeba titulem v Dubaji či na jiném turnaji," připomněl Djokovič. Negativní sérii se pokusí přerušit na dalším prestižním turnaji v Miami. "Každá trofej, kterou případně získám, bude skvělá. Trošku se na posledních turnajích motám v jakémsi negativním kruhu, kde se neblížím svým ideálním výkonům," dodal vítěz 98 turnajů.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Muži (dotace 12,418.990 dolarů)

Dvouhra - 3. kolo: Nardi (It.) - Djokovič (1-Srb.) 6:4, 3:6, 6:3, Medveděv (4-Rus.) - Korda (29-USA) 6:4, 5:7, 6:3, Ruud (9-Nor.) - Fils (Fr.) 6:2, 6:4, Fritz (12-USA) - Báez (19-Arg.) 6:2, 6:2, Dimitrov (13-Bulh.) - Mannarino (21-Fr.) 6:3, 6:3.

Ženy (dotace 9,258.080 dolarů)

Dvouhra - 3. kolo: Sakkariová (9-Řec.) - Garciaová (20-Fr.) 6:3, 6:4, Kasatkinová (11-Rus.) - Stephensová (USA) 2:6, 6:4, 6:4, Navarrová (23-USA) - Svitolinová (16-Ukr.) 6:1, 4:6, 6:3, Mertensová (24-Belg.) - Ósakaová (Jap.) 7:5, 6:4, Parryová (Fr.) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:3.