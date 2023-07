Skákali jsme na sebe a brečeli. Blízcí Vondroušové popisují wimbledonskou euforii

Jan Hernych (trenér Markéty Vondroušové)

"Jsem za Maky hrozně šťastný, že to dokázala. Udržela hlavu, jako by ani nehrála finále. Dotáhla to perfektně. Myslím, že právě v tom byl evidentní rozdíl. Maky udržela všechny emoce a soustředila se míč od míče. Na Uns byl velký tlak a od začátku to bylo vidět. I když Maky byla často dole a dotahovala, zůstala klidná a nedala na sobě nic znát. Uns zahrála skvěle, ale Maky jela dál, jako by se nic nestalo. A to je hrozně těžké. Zvládla to dnes na tisíc procent."