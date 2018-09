Siniaková s Krejčíkovou motají Pálovi hlavu. Vybrat čtyřku proti Americe bude těžké

před 1 hodinou

Před velkým domácím finále Fed Cupu proti Americe to český kapitán Petr Pála nemá jednoduché. Šest Češek postoupilo do třetího kola US Open a v deblu řádí neporazitelné duo Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Na domácí bitvu v O2 areně může v listopadu nominovat jen čtyři z nich a už teď z toho má zamotanou hlavu.

V Americe jste se byl na české hráčky podívat, už vás teď straší myšlenka, koho vlastně nominovat?

Je vždycky škoda, že to nemůže být aspoň pět holek, bude se to muset vyřešit. Mým úkolem bude, aby se pak holky během toho týdne naladily. Přál bych si, abych jich co nejvíc hrálo na Turnaji mistryň, aby byly v pohodě a opravdu jsme nastoupili v nejsilnější sestavě.

Takovým předkrmem před fedcupovým duelem s Amerikou bylo čtvrtfinále Karolíny Plíškové proti Sereně Willimasové, které prohrála, bylo to pro ni maximum?

Karolína sama říkala, že před turnajem by čtvrtfinále brala. Samozřejmě že výkon by mohl být lepší. Pro ni je důležité, aby se poprala o Turnaj mistryň. Ještě ale jsou šance, kde body získat, takže by se jí to mohlo povést.

Co bylo potřeba k tomu, aby Serenu porazila?

Neviděl jsem úplně všechno z toho zápasu, takže těžko říct. Škoda že Sereně neodskočila na 4:1 v prvním setu, protože i kdyby se Serena zlepšovala, mohla to Karolína doservírovat. Když se Američanka rozjede, je hrozně těžké ji zastavit. Proti takové hráčce potřebujete využít skoro všechny šance, které dostanete. Chtělo to dva brejky.

Petra Kvitová se do druhého týdnu grandslamu znovu nepodívala a skončila ve třetím kole, čím to bylo?

Petra hrála dobře zápasy na začátku turnaje. Pak narazila na soupeřku, která byla i předtím na betonech ve velmi dobré formě. Byl to takový běloruský válec. Není moc hráček, které by hrály větší rány než Péťa. Zradil ji servis, dala několik dvojchyb. I přesto má ale fantastickou sezonu. Je vysoko v žebříčku pro Turnaj mistryň. I když asi sama měla na grandslamech větší očekávání, buďme rádi za tuhle sezonu. Pro mě je hlavní, že ve Fed Cupu vždycky předvádí výkony na hraně svých možností.

Ve stejné fázi US Open skončila i Barbora Strýcová…

Ta má naopak na grandslamech velmi dobré výsledky. Teď prohrála v zápase, kdy nebyla favoritkou. Mertensová pro ni byla hodně nepříjemná hráčka. Z Bářiny strany to bylo dobré utkání, jen prostě ta holka na druhé straně byla lepší. Nesmíme zapomenout, jak se Bára v těch zápasech nadře, není už nejmladší. Navíc v deblu se s Andreou perou o Turnaj mistryň.

Překvapilo vás senzační osmifinále Markéty Vondroušové?

Došla velmi daleko, doufal jsem, že zápas s Curenkovovou vyhraje . Bohužel to nedopadlo, i když to hratelné bylo. Ale zase se u ní prokázal její talent a zničehonic udělat osmifinále grandslamu je velký výsledek.

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková na turnajích velké čtyřky vyhrály už 16. zápas v řadě, nekomplikuje vám to situaci vzhledem k nominaci, když máte tolik singlistek, které by si zasloužily proti Americe hrát?

Je pravda, že na grandslamu holky neprohrály tak dlouho, že už to ani nepamatují. To je neskutečné, jak se jim daří. Katka navíc v singlu vyhrála dva těžké zápasy. Motá mi to hlavu samozřejmě, ale asi už jsem na to i zvyklý. Jsem spíš rád, že to není tak jednoduché, vybrat z toho ty čtyři. Proto máme na plakátu k finále hned šest tenistek, není to bezdůvodně.

Podle čeho se budete před finále rozhodovat, pojedete se ještě podívat na nějaké turnaje?

Budu to sledovat v televizi. Bude Turnaj mistryň, do Asie se nechystám. Uvidíme, jaký bude program, kde se chystají holky hrát, ale po Asii budeme moudřejší.