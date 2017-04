Senzace! Vondroušovou nezastavila ani Strýcová a v Bielu si zahraje o premiérový titul WTA

před 39 minutami

To už je jízda z říše snů. Sedmnáctiletá česká tenistka Markéta Vondroušová si na turnaji ve švýcarském Bielu zahraje premiérové finále na okruhu WTA. Rodačka Sokolova, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, porazila krajanku Barboru Strýcovou 7:6 a 6:2. O životní titul si zahraje proti Estonce Anett Kontaveitové.

Biel (Švýcarsko) - Senzační pouť sedmnáctileté české tenistky Markéty Vondroušové v Bielu nezastavila ani Barbora Strýcová. Bývalá juniorská světová jednička v dnešním semifinále zdolala nejvýše nasazenou hráčku turnaje 7:6, 6:2 a zahraje si o první titul na WTA Tour v kariéře.

Soupeřkou 233. tenistky žebříčku Vondroušové v nedělním finále bude nenasazená Estonka Anett Kontaveitová, jež v semifinále porazila 6:4, 4:6, 7:5 Bělorusku Aliaksandru Sasnovičovou.

Velká česká tenisová naděje Vondroušová dnes v Bielu v součtu s kvalifikací vyhrála sedmý zápas za sebou, před Strýcovou vyřadila jinou krajanku Kristýnu Plíškovou. Už postup do čtvrtfinále byl pro sokolovskou rodačku nejlepším výsledkem v kariéře.

Postupem do finále korunovala Vondroušová životní týden, v němž se také dočkala premiérové pozvánky do českého fedcupového týmu pro semifinále v USA. Ve světovém žebříčku by se měla i v případě nedělní porážky posunout zhruba o sto míst ke 140. pozici.

Dnešní české semifinále v Bielu měla přitom mnohem lépe rozehrané o čtrnáct let starší Strýcová, jež vedla 5:2. Měla dokonce setbol. "Hraj maximálně na čtyři nebo pět úderů, to je jediná cesta, jak to zvládnout," radil v tu chvíli Vondroušové její trenér Zdeněk Kubík.

Mladá tenistka jeho rady poslechla, zrychlila výměny a první sadu v hlavní soutěži si vzít nenechala. Dovedla zápas do tie-breaku, který vyhrála 7:3.

V druhé sadě se dostala do vedení 5:2 Vondroušová a počínala si mnohem lépe než v podobné situaci Strýcová. Při podání zkušenější soupeřky Vondroušová získala tvrdým úderem na čáru první mečbol, který následně proměnila poté, co turnajová jednička napálila míč do sítě.

17 year old qualifier Marketa Vondrousova reaches FIRST #WTA Final!



Stuns Strycova 7-6(3), 6-2 @WTABielBienne! pic.twitter.com/YKFgxhkRIC — WTA (@WTA) April 15, 2017

Tenisový turnaj žen v Bielu ve Švýcarsku (tvrdý povrch, 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Vondroušová (ČR) - Strýcová (1-ČR) 7:6 (7:3), 6:2, Kontaveitová (Est.) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 4:6, 7:5.

autoři: Sport, ČTK | před 39 minutami