Fantastický debut Fruhvirtové. Sedmnáctiletá Češka postoupila do druhého kola US Open

Sedmnáctiletá tenistka Linda Fruhvirtová postoupila při grandslamovém debutu na US Open do druhého kola. Číňanku Wang Sin-jü zdolala 6:3, 6:4. Rodačka z Prahy, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, narazí v dalším utkání na bývalou světovou jedničku Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Turnaj ve Flushing Meadows skončil pro Terezu Martincovou, která prohrála s Estonkou Kaiou Kanepiovou 6:7, 3:6. Talentovaná Fruhvirtová, které patří v žebříčku WTA 167. místo, se stala po Barboře Krejčíkové druhou Češkou v druhém kole. O tři roky starší Číňanka v zápase doplatila na 41 nevynucených chyb. Fruhvirtová uspěla v prvním setu díky dvěma brejkům v úvodu, a přestože ve druhé sadě ztrácela 2:4, díky čtyřem hrám po sobě dotáhla duel k postupu. Sedmadvacetiletá Martincová se nedostala do druhého kola US Open ani na pátý pokus a počtvrté za sebou. Proti Kanepiové sice získala hned ve druhé hře brejk, ten ale vzápětí nepotvrdila a ve zkrácené hře prohrála 4:7. Ve druhém setu už byla Estonka při svém podání stoprocentní a nenabídla Martincové ani jednu brejkovou příležitost. Kanepiová vyzve v dalším kole nasazenou šestku Bělorusku Arynu Sabalenkovou. Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Norrie (7-Brit.) - Paire (Fr.) 6:0, 7:6 (7:1), 6:0, Dimitrov (17-Bulh.) - Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2. Ženy: Dvouhra - 1. kolo: L. Fruhvirtova (ČR) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:4, Kanepiová (Est.) - Martincová (ČR) 7:6 (7:4), 6:3, Šwiateková (1-Pol.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:0, Sabalenková (6-Běl.) - Harrisonová (USA) 6:1, 6:3, Pegulaová (8-USA) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2.