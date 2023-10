S Nadalem nemůžu souhlasit, řekl Djokovič. Názor na něj i Federera si nechá pro sebe

Svět tenisu řeší zajímavou, byť nepříjmou konfrontaci mezi dvěma nejlepšími hráči historie. Novak Djokovič, absolutní král se čtyřiadvaceti grandslamovými tituly na kontě, se odmítavě vyjádřil k nedávnému prohlášení Rafaela Nadala.

Když se Rafael Nadal v průběhu uplynulých týdnů objevoval ve španělských médiích, nemohla během rozhovorů nezaznít otázka na další unikátní triumf Novaka Djokoviče.

Srbský velikán se vítězstvím na US Open odpoutal od svých největších rivalů a dostal se už o dva grandslamové primáty před španělského bojovníka.

Nadal uznal, že je Djokovič nejlepším tenistou historie.

"Čísla a statistiky hovoří jasně. A on má čísla a statistiky lepší než já. Všechno ostatní jsou jen pocity, co se vám líbí a co ne. Ale čísla zpochybnit nejde," prohlásil Nadal v rozhovoru pro deník AS.

"Samozřejmě se na to každý může dívat jinak a říkat, že já měl mnohem víc zranění a on štěstí a tak dále. Ale i to k tenisu patří. Takže já Novakovi můžu pouze pogratulovat k tomu, co všechno dokázal, a rozhodně mě to netrápí," zdůraznil sedmatřicetiletý Nadal.

Následně ve španělské televizi zaujal popisem rozdílných přístupů a motivací.

"Nejsem z toho frustrovaný z jednoduchého důvodu. Udělal jsem vše, co bylo v mých silách. Myslím si, že Novak to cítí intenzivněji než já. Pokud by na ty tituly nedosáhl, byla by to pro něj možná větší frustrace. Se svými ambicemi šel na maximum. Já byl také ambiciózní, ale o něco zdravěji," svěřil se Nadal se svým názorem.

Djokovič byl nyní s jeho slovy konfrontován a vyjádřil se k nim v rozhovoru pro srbský list Sportal.

"Všiml jsem si, že jeho komentáře se staly virálními, hodně lidí o nich mluvilo. Každý má právo na svůj názor. Rafa je skvělý šampion, můj největší rival a já ho plně respektuji. Přispěl k tomu, jak jsem se vyvinul jako hráč i k výsledkům, kterých jsem dosáhl. Ale s jeho názorem samozřejmě nemohu souhlasit," odpověděl šestatřicetiletý Djokovič.

Srb se nechtěl k tématu více vyjadřovat, byť v další větě naznačil, že jeho názory na Rafaela Nadala i Rogera Federera, třetího z tenisových gigantů, nemusí být pouze pozitivní.

"Nemám v úmyslu mluvit v negativním světle o něm nebo Rogerovi. Můj respekt k nim převyšuje některé negativní názory, které bych mohl mít. Mám svůj názor, ale nebudu ho sdílet, protože nechci, abychom do toho šli hlouběji. To není potřeba," dodal Djokovič.

S Nadalem má kariérní bilanci 30:29 na zápasy. Další díl výjimečné rivality by mohlo přinést lednové Australian Open.

Spekuluje se, že právě v Melbourne se španělský tenista vráti k tenisu po dlouhodobém zranění kyčle. Ředitel turnaje Craig Tiley už jeho návrat oznámil, Nadalův tým ale zprávy dementoval. Stále prý není nic jistého.

Letošní Australian Open je posledním turnajem, na kterém se Nadal představil, v žebříčku od té doby klesl až na současné 240. místo.