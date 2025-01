Federer přišel o rekord. Nejstarším vítězem turnaje ATP je Monfils

Francouzský tenista Gaël Monfils se stal v 38 letech a čtyřech měsících nejstarším vítězem turnaje ATP. Ve finále v Aucklandu porazil Belgičana Zizoua Bergse 6:3, 6:4 a překonal rekord švýcarské legendy Rogera Federera. Držitel 20 grandslamových titulů triumfoval naposledy v roce 2019 v Basileji, když byl o dva měsíce mladší.

Monfils získal třináctý titul v kariéře, na který čekal přes dva roky.

"Moc to pro mě znamená. Věk je jenom číslo. Pořád makáme. Věřím, že mám na to hrát na vysoké úrovni a jsem rád, že jsem to tenhle týden ukázal," řekl francouzský tenista na kurtu.

Z prvního turnajového vítězství se radoval před 20 lety v Sopotech.

"Snad přijdou další. Tenis mě stále baví a přijde mi, že pořád dokážu zahrát dobré údery," prohlásil někdejší šestý hráč světového žebříčku, který si po triumfu polepší o jedenáct míst na 41. pozici.

Na 60. místo poskočí Bergs, který byl poprvé ve finále na ATP Tour, která se hraje od roku 1990. Před Monfilsem zvítězil na elitních turnajích jako nejstarší hráč Australan Ken Rosewall v roce 1977 v Hongkongu, když mu bylo 43 let.

McCartney Kesslerová má druhý titul

Američanka McCartney Kesslerová porazila ve finále v Hobartu belgickou tenistku Elise Mertensovou 6:4, 3:6, 6:0 a získala druhý titul na okruhu WTA. Mertensová hrála v generálce na Australian Open finále v Tasmánii počtvrté v kariéře a podruhé za sebou a má po dnešku bilanci 2-2.

Sedmašedesátá tenistka světového žebříčku Kesslerová porazila papírovou favoritku Mertensovou za dvě a čtvrt hodiny. Turnajovou dvojku a 34. hráčku pořadí WTA zasypala pětadvacetiletá rodačka z Georgie 44 vítěznými údery a navázala na srpnový triumf na turnaji v Clevelandu.

O čtyři roky starší Mertensová získala v Hobartu tituly v letech 2017 a 2018. Finále na tomto turnaji hrála i loni a stejně jako dnes podlehla ve třech setech hráčce z USA, tehdy Emmě Navarrové.

Kesslerovou čeká v 1. kole Australian Open čínská soupeřka Čang Šuaj, semifinalistka melbournského grandslamu z roku 2018 Mertensová bude hrát proti Švýcarce Viktoriji Golubicové.

Americké finále patřilo Keysové

Americké finále na turnaji v Adelaide vyhrála Madison Keysová, jež porazila 6:3, 4:6, 6:1 nasazenou jedničku Jessicu Pegulaovou.

Jednu z tradičních generálek na Australian Open ovládla Keysová podruhé po roce 2022 a získala devátý titul na WTA Tour.

Aktuální světová dvacítka Keysová si v duelu proti sedmé hráčce žebříčku pomohla mimo jiné deseti esy a Pegulaové vzala šestkrát servis. Finalistka US Open z roku 2017 vyhrála na elitním okruhu čtvrté finále v řadě.

Pegulaová naopak neuspěla v rozhodujícím souboji potřetí za sebou. Loni v létě v Cincinnati a na US Open podlehla aktuální světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska.

V mužském finále v Adelaide se ještě dnes střetnou Američan Sebastian Korda a Kanaďan Félix Auger-Aliassime.

Tenisový turnaj mužů v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 766.290 dolarů):

Dvouhra - finále: Monfils (Fr.) - Bergs (Belg.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - finále: Venus, Mektič (1-N. Zél./Chorv.) - Ram, Harrison (USA) bez boje.

Tenisový turnaj žen v Hobartu (tvrdý povrch, dotace 275.094 dolarů):

Dvouhra - finále: Kesslerová (USA) - Mertensová (2-Belg.) 6:4, 3:6, 6:0.

Čtyřhra - finále: Ťiang Sin-jü, Wu Fang-hsien (4-Čína/Tchaj-wan) - Niculescuová, Stollárová (Rum./Maď.) 6:1, 7:6 (8:6)