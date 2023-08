Já už to nedám, hlesla Strýcová. S českými fanoušky se rozloučila třísetovou bitvou

Tenistka Barbora Strýcová dohrála při rozlučce s domácími fanoušky na turnaji WTA v Praze v 1. kole. Sedmatřicetiletá rodačka z Plzně nestačila v odloženém duelu na Ankitu Rainaovou z Indie, které podlehla za dvě hodiny a 27 minut 6:3, 3:6, 4:6.

Čerstvá dvojnásobná wimbledonská vítězka ve čtyřhře se měla utkat se 196. hráčkou světa v úterý. Pořadatelé ale odložili duel kvůli pozdnímu startu na středu.

A sedmatřicetiletá rodačka z Plzně proti Indce nezačala vůbec špatně, v prvním setu Indku, která do turnaje postoupila z kvalifikace jako lucky loser, přehrávala. Vyhrála ho 6:3. Zaplněné tribuny areálu ve Stromovce křepčily a roztleskával je i místní sparťanský trenér David Kunst, který Strýcovou z tribuny poháněl a hecoval.

Strýcová měla utkání pod kontrolou do stavu 1:1 ve druhém setu. Pak ji ale zradilo emocemi nabité pražské publikum. Jedna z divaček zakřičela "nádhera" do výměny, která se vyvíjela jasně ve prospěch Češky. Ta ale nalitou smeč poslala o do sítě a s přísným pohledem do publika si šla sednout za stavu 1:2.

Brzy poté odskočila soupeřka do vedení 4:1 a vyhrála i celý druhý set. V tom třetím Strýcová bojovala, soupeřku dokonce brejkla a vedla 3:1, ale Indka ji dokázala od základní čáry přinutit k chybám a vývoj třetí sady úplně otočit.

Klíčový moment přišel v deváté hře, kdy Češka sice odvrátila čtyři brejkboly, při pátém už ale nasměrovala míček do autu. "Já už to nedám," kroutila Strýcová.

Česká tenistka ztratila v rozhodující sadu 4:6 a naposledy českým fanouškům od sítě zamávala.

Poté dostala od pořadatelů puget květin a zatímco sledovala na obrazovce průřez své kariéry, přiběhl za ní na kurt už téměř dvouletý syn Vincent, který strávil celý zápas na trávě pod montovanou tribunou, kde si hrál s dalšími dětmi.

Pro Strýcovou šlo o předposlední turnaj v rámci rozlučkového turné, které si naplánovala po mateřské přestávce. Kariéru plánuje definitivně ukončit po zářijovém US Open.

Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Rainaová (Indie) - Strýcová (ČR) 3:6, 6:3, 6:4. 2. kolo: Baindlová (8-Ukr.) - Niemeierová (Něm.) 5:0 skreč, Cristianová (Rum.) - Arangová (Kol.) 6:4, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Gámizová, Watsonová (Venez./Brit.) - Detiucová, Sisková (3-ČR) 6:7 (7:9), 6:3, 10:7.