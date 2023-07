Ruská tenistka nemůže do Polska. Ohrožuje prý bezpečnost země

Ruské tenistce Věře Zvonarevové odepřeli z důvodu státní a veřejné bezpečnosti vstup do Polska, kde měla příští týden hrát turnaj ve Varšavě.

"Pohraniční stráž zabránila ruské tenistce ve vstupu do Polska. Věra Zvonarevová se s pomocí víza vydaného Francií pokusila dostat do naší země po příletu z Bělehradu," uvedlo ministerstvo v prohlášení. "Po příletu tenistka zůstala v tranzitní zóně Chopinova letiště a po poledni odletěla do Podgorice."

Zvonarevová figuruje podle ministerstva na seznamu osob považovaných za nežádoucí na polském území.

Osmatřicetiletá finalistka Wimbledonu a US Open v roce 2010, která bývala světovou dvojkou, v roce 2015 s tenisem skončila a rok nato porodila dceru. V roce 2017 se na kurty vrátila.

Momentálně je v pořadí WTA až na 655. místě a může startovat na omezeném počtu turnajů díky tzv. chráněnému žebříčku. Letos se objevila jen na třech akcích elitního okruhu v hlavní soutěži a vždy vypadla v prvním kole. Ve Wimbledonu neprošla kvalifikací.

Do turnaje ve Varšavě jsou přihlášeny české tenistky Kateřina Siniaková, Linda Fruhvirtová a Linda Nosková.

Polsko patří k hlavním spojencům Ukrajiny od loňského začátku ruské invaze a brání ve vstupu do země lidem, kteří ji podporují.

Z podobných důvodů se musela tento týden odhlásit z turnaje v Hamburku Ruska Anastasija Potapovová. Ona i její tým měli problémy s vízy.