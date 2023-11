"Prý škodím jeho kariéře." Hvězdná Španělka čelí urážkám kvůli vztahu s Tsitsipasem

Jejich zamilované fotky plní stránky novin i sociální sítě. Hvězdný pár tenisových kurtů Paula Badosaová a Stefanos Tsitsipas ale neprožívá zrovna tu nejlepší sezonu. Španělka kvůli vztahu s Řekem čelí dokonce urážkám fanoušků, že kazí partnerovi kariéru.

Španělka musela skvěle rozjetou kariéru přerušit v létě kvůli zranění zad. Nyní se objevila ve španělském týmu během finále Billie Jean King Cupu, i když zatím jen v roli hráčky, která podporuje parťačky z lavičky.

Ani tak ale neunikla pozornosti médií, které zajímalo, jak během své pauzy vnímala narážky některých tenisových fanoušků, že vztah, který navázala s Tsitsipasem, Řekovi škodí.

"Dost mě to zasáhlo. Tím, že jsem byla zraněná, měla jsem dost času se mu věnovat a pomoct mu," odpověděla pětadvacetiletá tenistka.

Tsitsipas měl skvělý začátek roku, kdy došel do finále Australian Open. Pak ale laboroval se zraněními i s nevyrovnanými výkony a ze svého maxima světové trojky se propadl na šesté místo žebříčku.

Oba milujeme tenis, hodně se o něm bavíme a navzájem se podporujeme. Asi jste mohli vidět, že ho často doprovázím na kurt nebo do posilovny, ale nechápu, jak si může někdo myslet, že to může negativně ovlivnit jeho výkon," rozčílila se Badosaová.

Pětadvacetiletý řecký tenista se díky solidním výkonům na posledních turnajích sezony protáhl mezi osmičku nejlepších hráčů sezony a zahraje si tradiční Turnaj mistrů.

"Je to super pracovitý člověk. Jsme si hodně podobní v tom, co chceme jednou dokázat. I on mi hodně pomáhá, když na tom nejsem zrovna dobře. Nevím, proč se lidé uchylují k takovým urážkám. Je to nelidské," dodala Badosaová.

Nadšená ale nemůže být ani ze španělských výkonů na Billie Jean King Cupu v domácích podmínkách. Její kolegyně totiž dostaly výprask od Kanady. Šanci na reparát mají ale v pátek proti Polkám.