Premiéra doma a s grandslamovou šampionkou. To by mě nikdy nenapadlo, říká Martincová

Historickým městem roku 2021 se staly Boskovice z Jihomoravského kraje. Cena je odměnou za nejlepší využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění spojené s odměnou milion korun na další péči o památky dnes na pražském Žofíně převzal boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

"Je to pro nás dárek k narozeninám. Boskovice letos slaví 800 let od první písemné zmínky. My už dlouho historickým městem jsme, ale teď už na to máme glejt," řekl starosta Dohnálek. Boskovice loni opravily s dotací z programu regenerace, která činila 775 tisíc korun, tři z kulturních památek na svém území.

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Ve finále soutěže letos byly také například Kroměříž, Prachatice, Frenštát pod Radhoštěm nebo Letohrad.