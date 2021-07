Překvapilo by mě, kdyby Djokovič nevyhrál aspoň 25 grandslamů, věří Srbovi McEnroe

Zase si přidřepl, ochutnal londýnskou trávu a šel slavit wimbledonský triumf. Srbský tenista Novak Djokovič si připsal už 20. grandslamový zářez. Vyrovnal tím další hrající legendy Rogera Federera a Rafaela Nadala. Podle bývalé světové jedničky Johna McEnroea si Srb dojde pro dalších pět vítězství na podnicích velké čtyřky.

Letos nedal čtyřiatřicetiletý tenista z Bělehradu nikomu šanci, došel si pro všechny tři velké trofeje sezony a odborníci jsou přesvědčení, že v září to završí kalendářním grandslamem na US Open.

"Hraje nejlépe, co kdy hrál. Úplně utekl všem ostatním v tom, co předvádí. Dokáže hrát skvěle i pod velkým stresem a píše tady historii. Podle mě, jestli bude zdravý, vyhraje ještě nějaké čtyři nebo pět grandslamů," uvedla pro BBC americká tenisová legenda John McEnroe.

Podle něj je pro Djokoviče velkou motivací právě překonání jeho dvou velkých rivalů, které letos v Londýně v počtu vyhraných grandslamů vyrovnal. A zatím to nevypadá, že by se oba pustili se Srbem do přetahované.

Zatímco Federer hledá cestu, jak se v téměř 40 letech rozloučit s kariérou, Nadal se snaží dát dohromady unavené tělo.

"V takové fázi kariéry se prostě snažíte překonat všechny rekordy všech dob. A dá se předpokládat, že to ještě nějaký ten rok zvládne," myslí si Američan.

To, že se v jedné generaci sešli hned tři "dvacátníci", jen podtrhuje výjimečnou dobu, kterou světový tenis prožívá.

"Je to neuvěřitelné, vždyť si vezměte jiné sporty. Ve fotbale řešíte, jestli byl lepší Messi, nebo Maradona, v basketbalu jestli Michael Jordan, nebo LeBron James, a tady se sešli hned tři chlapi najednou, o kterých se můžeme hádat, kdo je největší legenda," kroutí hlavou McEnroe.

Kdyby mu prý během jeho kariéry někdo řekl, že se během jedné éry zjeví na okruhu tři hráči, kteří pokoří metu dvacítky grandslamů, pronesl by slavnou větu, kterou se hádal s rozhodčími: "To nemůžete myslet vážně."

"Je sice hezké být světovou jedničkou, ale všichni si pamatují hlavně rekordy a u těch kluků se dá rozebírat tolik milníků," chválí sedminásobný grandslamový šampion.

Podle jednoho z bývalých koučů Djokoviče, německé hvězdy Borise Beckera, je Srb historií tenisu posedlý.

"Ví toho spoustu o Rodu Laverovi, Björnu Borgovi, McEnroeovi i o mně. Ví, co tihle lidi dokázali, a touží být stejným velikánem," vysvětlil Becker.

Pokud by se mu povedlo vyhrát letos i US Open, stal by se teprve třetím hráčem historie, kterému se něco podobného podařilo. Napodobil by Američana Dona Budge a Australana Roda Lavera.