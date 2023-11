Pozor na kanadský debl, varuje Krejčíková před semifinále. Rozhodne Pálova strategie

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková netajily po postupu do semifinále Poháru Billie Jean Kingové nadšení.

Sedminásobné grandslamové šampionky rozhodly o výhře 2:1 nad USA a vítězství ve skupině A v závěrečné čtyřhře, v níž porazily Taylor Townsendovou a Danielle Collinsovou 6:3, 7:5. Novinářům řekly, že si vážily podpory fanoušků, kteří je přijeli do Sevilly povzbudit.

"Byl to náročný duel a emoce na konci byly obrovské. Měla jsem obrovskou radost, že se nám to podařilo," uvedla Krejčíková. "Zápas byl hrozně těžký. Hrát proti Americe, která má tolik dobrých hráček a může to poskládat jakkoliv, je těžké. Hrály jsme ale dobře a předvedly velice dobrý výkon," doplnila.

Vítězky letošního Australian Open vyhrály první set díky třem brejkům, ve druhé sadě třikrát manko ztraceného servisu doháněly. Od stavu 3:4 už ale povolily soupeřkám jen game. "Šly jsme do toho s tím, že tam chceme nechat všechno, a buď to bude stačit, nebo ne. Povedlo se nám to skvěle. Hecovaly jsme se a pomáhaly si. Cítila jsem nervozitu, ale zvládly jsme to na jedničku," líčila Siniaková.

Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové čelila ve čtyřhře znovu Collinsové, s níž předtím prohrála úvodní zápas ve dvouhře 3:6, 2:6. Američanky se díky tomu dostaly do vedení. Krok srovnala Markéta Vondroušová, která deklasovala dvakrát 6:1 Sofii Keninovou. Ve čtyřhře pak Češky dokonaly obrat.

"Bylo mi jedno, kdo tam stojí, stejně chceme vyhrát," řekla Siniaková k tomu, že Collinsová na poslední chvíli nahradila původně nahlášenou Sloane Stephensovou. "Tušily jsme, že tam asi bude, ale nepřemýšlela jsem nad tím, že tam je zase ona a já s ní před chvílí prohrála. To mě ani nenapadlo," podotkla bývalá světová jednička v deblu.

Na kurtu číslo 1 český pár povzbuzovala řada fanoušků. "Atmosféra byla skvělá. Diváci nás hnali. Je skvělé, že za námi jezdí pořád tolik Čechů, i když formát se změnil. Porovnávat to s Prahou ani nechci, ale chci si to užít tady. Jede se dál," řekla Siniaková.

Po utkání se oficiálně rozloučila kapitánka amerického týmu Kathy Rinaldiová, kterou od příští sezony nahradí na lavičce Lindsay Davenportová. Na tiskové konferenci se Rinaldiová neubránila slzám.

"Znám ji delší dobu. Ještě když jsem spolupracovala s Janou (Novotnou), tak nás seznámila. Od té doby jsme byly v kontaktu. Mám ji ráda, máme nějakou historii a je těžké se loučit. Když se loučila Bára Strýcová, taky jsme to prožívaly," řekla Krejčíková.

Češky se do semifinále dostaly podruhé za sebou. V sobotu se utkají o své první finále od roku 2018 Kanadu.

"Je to těžký soupeř. Mají dobré holky a deblový tým. My ale máme taky silný tým. Věřím, že to zase kapitán dobře poskládá, abychom ty dva body vyhrály," uvedla Krejčíková.