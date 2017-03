Porazila Halepovou i Kerberovou. Teď se Allertová trápí, s jednou výhrou v sezoně vyrazila do Číny

před 1 hodinou

Česká tenistka Denisa Allertová vyhrála od začátku sezony jediný zápas. Na okruhu se trápí a raději se vrací na turnaje ITF, aby se zase dostala do vítězné formy. Za jejím špatným startem stojí i zranění, které si způsobila během zimní přípravy.

Praha - Už ji zase přibrzdilo zranění a musí se prodírat velkou konkurencí vzhůru. Česká tenistka Denisa Allertová si v prosinci natrhla stehenní sval, a novou sezonu tak nerozjela v ideálním rozpoložení. Nejspíš i proto vyhrála z pěti turnajů jen jeden zápas a propadla se žebříčkem do druhé stovky.

"V polovině prosince jsem si při kondiční přípravě natrhla stehenní sval. Do Austrálie jsem tak neodletěla dobře připravená a podle toho to bohužel také vypadalo," řekla Aktuálně.cz rodačka z Prahy, která v úterý oslaví 23. narozeniny.

Sezonu totiž začala v Aucklandu, kde v prvním kole proti krajance Lucii Šafářové uhrála jen tři gemy, stejně tak v prvním duelu v Sydney proti Němce Carině Witthöftové. Na Australian Open měla trochu smůlu na los, když vyfasovala Slovenku Dominiku Cibulkovou. Vzdorovala jí jen v prvním setu.

"Po návratu z Austrálie jsem prodělala virózu, která mě opět trochu zbrzdila," přiznala Allertová.

Na konci ledna si zahrála kvalifikaci na podnik v Petrohradě, připsala si premiérovou výhru sezony nad hráčkou ze čtvrté stovky Chorvatkou Lucasovou, ale pak ji zastavila Švýcarka Vögeleová. V únoru už pak česká tenistka hrála jen v Budapešti, ale i tam skončila v prvním kole, když po třísetovém boji nestačila na Rusku Irinu Chromačevovou.

Celková bilance tedy pět turnajů a jen jedna výhra. Naposledy v maďarském hlavním městě ji sráželo velké množství nevynucených chyb. "Samozřejmě když nejste připravený, necítíte se fyzicky dobře, tak ani psychika není úplně ideální. Ale teď už se cítím fyzicky lépe, tak doufám, že začnu vyhrávat," uvedla.

V březnu se někdejší 55. hráčka světa propadla až na 114. místo v žebříčku, a tak se rozhodla vynechat velké americké turnaje v Indian Wells a Miami a odjela na turnaj ITF do Ču-chaje, který má dotaci 60 tisíc dolarů.

"S trenérem pracují na servisu"

"Po tom neúspěšném začátku sezony jsme se trenérem rozhodli odjet na dva turnaje do Číny, kde mám teoreticky větší šanci vyhrát a nahrát ty zápasy, které mi chybí. Ale vím, že to nebude vůbec jednoduchého, protože to jsou silně obsazené podniky," přiznává v Ču-chaji nasazená šestka.

Poté to nejspíš zkusí zase na turnajích WTA v Monterrey a Bogotě. Do té doby se však potřebuje pořádně rozehrát a zlepšit. Výhodou pro ni je, že se s koučem Janem Příhodou dobře znají a společně si prošli vzestupy a pády. Allertovou už v minulosti trápilo zranění ramena nebo natržený břišní sval.

"Jsme spolu už asi sedm let a jsem za to moc ráda. Vím, že to se mnou nemá někdy jednoduché, a doufám, že mi nedá košem a máme před sebou ještě pár let spolupráce. Teď se snažíme zapracovat hlavně na servisu," prozradila Allertová.

Tenistka, která si už na okruhu připsala skalpy Simony Halepové, Any Ivanovičové či Angelique Kerberové, může být během jara poměrně v klidu. Po Indian Wells totiž až do French Open obhajuje jen minimum bodů. "Pokusím se dostat zpátky na místa pro přímý postup na grandslam," slibuje česká hráčka snahu o návrat do první stovky.

autor: Miroslav Harnoch | před 1 hodinou

Související články