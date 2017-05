Plíšková prohru ve finále oplakala: Slzy jsem od sebe nečekala, ale moc jsem to tu chtěla vyhrát

před 54 minutami

Když v závěrečné řeči děkovala skvělým domácím fanouškům, zlomil se jí hlas a do očí se jí hrnuly slzy. Kristýna Plíšková ztratila ve finále J&T Banka Prague Open skvěle rozjetý zápas. Měla v zádech set a ve druhém vedla 4:3 a podávala, přesto nakonec s Monou Barthelovou prohrála. Novinářům pak Češka přiznala, že od sebe takové dojetí sama nečekala, ale moc chtěla být další domácí tenistkou, která turnaj ovládne.

Už odezněl ten nejhlubší smutek z prohraného finále?

Je to obrovské zklamání, teď už jsem na tom lépe, ale na kurtu jsem to nezvládla. Přišlo mi to líto. Teď je to ale za mnou, celý ten týden mi hodně dal. Je to pro mě velké poučení.

V čem konkrétně?

Dodá mi to hodně sebedůvěry, že můžu hrát i na antuce. Ona je v těchhle podmínkách, kdy to moc nelétá, strašně těžká soupeřka. Dnes mi bohužel nešel servis tak jak jindy.

Vedla jsem ve druhé sadě 4:3 s brejkem, byl to ten zásadní zlom v zápase?

Je pravda, že jsem pak trochu ztuhla. Dala jsem zbytečnou dvojchybu, kterou jsem do té doby nedala. Myslím, že tím gemem za stavu 4:3 se hodně zvedla. Do té doby mi přišla ona hodně zlomená, ale srovnání na 4:4 jí dodalo energii a otočilo se to.

Z tribuny vás podporovala i Petra Kvitová a spolu s ní asi tři tisíce fanoušků, co jste říkala na finálovou atmosféru?

Petra je hodná, že se přišla podívat, asi jí mrzí, že nehraje, ale věřím, že bude brzy fit. Fanoušci byli skvělí. Celý týden mi to pomáhalo, protože i když mi to nešlo a byla jsem třeba nervózní, podpora tady byla výborná. To všude nebývá. Snad jen kromě Fed Cupu. I kvůli tomu přišly slzičky.

U vás emoce na kurtu nejsou moc běžné, čím to, že jste se dnes neudržela?

Nečekala jsem to od sebe, není to u mě úplně normální. Moc jsem tu chtěla vyhrát, protože tu často vyhrávají Češky, tak jsem si říkala, že bych mohla být další. Proto mě to asi tak mrzelo.

Turnajový kalendář ale spěchá dál, kam se teď chystáte?

Čeká mě další antuka. Dneska už odlétám do Madridu a zítra hraju.