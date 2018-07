Padala jsem líp jak Neymar, smála se Strýcová. Po vyřazení může parťačce pomoct k jedničce v deblu

před 1 hodinou

Barbora Strýcová se s Wimbledonem loučí ve třetím kole, když v pátek nestačila na Němku Julii Görgesovou. Pořád má ale šanci v deblu.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Dvakrát málem vběhla mezi diváky, poté kvůli kraťasu rozbourala hráčské lavičky. Stejně to ale Barboře Strýcové na postup do osmifinále Wimbledonu nestačilo, v dramatické koncovce třetího setu proti Němce Julii Görgesové prohrála 8:10 a s Wimbledonem se loučí ve třetím kole.

"Ona za stavu 8:8 vytáhla neuvěřitelné returny a zahrála něco navíc. Já jsem tom v gemu nemohla nic dělat. Zápas zaslouženě vyhrála. Bojovala jsem, ale se špatným koncem," pochválila soupeřku Strýcová.

V rozhodující sadě byla každou chvíli na kolenou, jak se snažila ubránit tvrdým úderům ze strany na stranu. Sama prý ale měla být v klíčové fázi trochu odvážnější.

"Když jsem ji zpátky brejkla ve třetím setu, tak jsem mohla hrát pestřeji, chodit víc na síť a uhrát si to sama. Ale ona mi skoro ani nedala šanci, abych se dostala do výměny. V jeden moment jsem pouštěla balon, co spadl na lajnu, to bylo ode mě nesmyslné. V takové fázi se ale někdy takové chyby stávají," řekla.

Pády na zem přežila bez úhony. "Já umím padat, nic jsem si neudělala. Neymar a další fotbalisti by mohli koukat, jak se to dělá," smála se dvaatřicetiletá tenistka.

Na Wimbledonu se tedy loučí ve třetím kole a nijak se z takového výsledku jako 23. nasazená hráčka nehroutí.

"Včera to bylo úplně něco jiného, ale nemyslím si, že dneska jsem hrála odzadu tak dobře jako právě v předešlém zápase. Nepouštěla mě k tomu, neměla jsem rytmus, což mě mrzí. Kdybych se do toho snažila víc chodit, tak by třeba udělala víc chyb. To jsou ale blbosti, co by kdyby. Tenisově jsem na tom ale byla dobře, zlepšovala jsem se," uvedla.

Ženský pavouk na travnatém grandslamu se hodně pročistil a ve hře už jsou jen dvě hráčky z první desítky. Na to ale Strýcová nekouká.

"Nijak zvlášť mě to kvůli tomu nemrzí. "Nikdy se nekoukám na pavouk, takže nevím, s kým bych hrála další kolo. Ženský tenis je momentálně hrozně otevřený. Grandslam může vyhrát kdekdo, to je na tom hrozně hezké."

S Londýnem se však ještě neloučí. Má novou motivaci, pokud po boku Andrey Hlaváčkové celý grandslam ve čtyřhře vyhraje, mohla by pomoct plzeňské kamarádce k postu světové deblové jedničky. Na turnaji plní roli dvojek.

"Tak to je úkol. To je nejdelší možná cesta. My se budeme snažit vyhrát zítra druhý kolo. Už jsme měly namále včera," dodala s úsměvem.