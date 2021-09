Z kvalifikace do semifinále US Open. Osmnáctiletá Britka pokračuje v krasojízdě

Osmnáctiletá Emma Raducanuová senzačně prošla na US Open z kvalifikace do semifinále. Britská tenistka, které patří v žebříčku až 150. místo, v dnešním čtvrtfinále v New Yorku zdolala 6:3, 6:4 olympijskou vítězku a jedenáctou nasazenou Belindu Bencicovou ze Švýcarska.

Raducanuová, dcera rumunského otce a čínské matky narozená v Torontu, může být semifinálovou soupeřkou Karolíny Plíškové. Českou jedničku čeká po půlnoci SELČ čtvrtfinále proti Řekyni Marii Sakkariové. Do semifinále postoupila Raducanuová při teprve druhé účasti na grandslamu a v osmi zápasech včetně kvalifikace ještě neztratila set. Mladá Britka překvapila už ve Wimbledonu, kde došla při grandslamovém debutu do osmifinále. Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů): Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Raducanuová (Brit.) - Bencicová (11-Švýc.) 6:3, 6:4. Junioři: Dvouhra - 3. kolo: Nesterov (Bulh.) - Menšík (ČR) 7:6 (7:3), 6:4. Juniorky: Dvouhra - 3. kolo: Kalievová (12-USA) - L. Fruhvirtová (5-ČR) 7:6 (7:3), 6:4.