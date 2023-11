Nevím, jak jsem to mohl postavit jinak, kroutil hlavou Pála po vyřazení z Poháru BJK

Kapitána Petra Pálu mrzela po neúspěšném semifinále v Poháru Billie Jean Kingové s Kanadou nevyužitá příležitost. Věřil, že do utkání postavil nejlepší možný tým. České tenistky prohrály po obratu 1:2 na zápasy, přišly o šanci na 12. titul v týmové soutěži a první v novém formátu, který platí od roku 2021. Pála mezi novináři věřil, že v příštích letech přijde další šance.

"Všem hráčkám jsem po utkání poděkoval. Nechaly tu všechno. Chyběl jen kousek. A doufám, že nesklopí hlavu a pokusí se o to zase příště. Věřím, že se štěstí může časem přiklonit k nám," uvedl Pála.

"Všechny holky, které jsem oslovil, přijely a věřím, že motivaci neztratí. Bylo vidět, co pro ně ta porážka znamená a jak moc chtěly vyhrát," doplnil.

Zkušený kapitán a šestinásobný vítěz týmové soutěže cítil letos šanci na úspěch. Češky naposledy triumfovaly v roce 2018. "Každý rok máme na to, abychom uspěli. Teď byla šance velká. Obzvlášť kdybychom hráli finále s Itálií," podotkl Pála.

Češky porazily nejprve v základní skupině finálového turnaje úřadující šampionky Švýcarky 3:0 a poté zdolaly USA 2:1. V semifinále proti Kanadě vedly díky Barboře Krejčíkové, která zvítězila nad Marinou Stakusicovou 6:2, 6:1. Markéta Vondroušová ale prohrála duel jedniček s Leylah Fernandezovou 2:6, 6:2, 3:6 a v rozhodující čtyřhře nestačily Krejčíková s Kateřinou Siniakovou na Fernandezovou a Gabrielu Dabrowskou (5:7, 6:7).

"Nevím, jak bych to postavil jinak. Doufal jsem, že Bára přinese bod, aby Maky nehrála pod takovým tlakem, že musí ten těžký zápas vyhrát. Bára bod přinesla, ale Maky pak hrála s výbornou soupeřkou. Leylah si to pak přenesla do čtyřhry. K tomu i Dabrowská je dobrá hráčka. Servírovala rány trochu víc než normálně. To je tenis, nevyšlo to," řekl Pála, jehož tým neprošel přes semifinále podruhé za sebou.

Kapitán se také vrátil k situaci v utkání Vondroušové ve třetím setu za stavu 1:0 a 15:0. Při jejím servisu, který Fernandezová vrátila mimo kurt, zahlásili čároví rozhodčí chybně aut. Umpriová sudí ale nechala výměnu opakovat, místo aby české tenistce započítala fiftýn. Domnívala se, že výkřik čárového arbitra Kanaďanku při returnu ovlivnil.

"Kdyby (Vondroušová) měla 2:0, což mohla mít, tak myslím, že by na tom byla líp. Momentum bylo na její straně. Už ji začala přehrávat a dostala od ní chyby z bekhendu. Pak se to zamotalo," řekl Pála.

Vondroušová prohrála v reprezentaci po 11 singlových výhrách. "Je to škoda, jak se to sešlo, že Maky po tak dlouhé sérii prohraje zrovna teď. Chybělo strašně málo," doplnil Pála.

Dlouholetý kapitán by v týmu rád pokračoval. Na lavičce je od roku 2008. "Doufám, že týmu mám pořád co dát. Když budu mít důvěru, budu to samozřejmě dělat rád dál. Zatím máme těžké skupiny a někdy nám to nevyjde jako vloni v Glasgow. V minulosti jsme měli kolikrát štěstí a povedlo se nám to. Teď bych to přál novým holkám, aby to mohly hrát," dodal Pála.