Neporazitelná Fruhvirtová. Šestnáctiletý talent má už 11. titul mezi dospělými

Během dvou týdnů neměla v Německu konkurenci. Šestnáctiletá česká tenistka Brenda Fruhvirtová týden po svém největším titulu kariéry v Hechingenu přidala triumf na podniku v Lipsku. Díky nasbíraným bodům se už přiblíží vysněné první stovce žebříčku.

Kvůli nízkému věku může šestnáctiletá česká naděje hrát jen omezený počet dospělých turnajů, využívá jich ale skvěle. Zatímco na kláních WTA se zatím teprve hledá, na okruhu ITF nemá konkurenci.

Během dvou týdnů ovládla podnik z kategorie ITF 60 a nyní v Lipsku i ITF 25. Díky tomu by se měla v žebříčku posunout někam ke 108. místu v žebříčku.

V neděli potvrdila roli nasazené jedničky a porazila ve finále nasazenou dvojku Darju Astachovovou z Ruska.

"Teď se chci dostat do první stovky, ale jinak si dávám ty nejvyšší cíle. Jednou chci vyhrát grandslam a stát se světovou jedničkou," hlásila německým novinářům.

Úctyhodný je především způsob, jakým k 10. a 11. titulu kariéry mezi dospělými dokráčela. Na antuce neztratila jediný set a jen jednou nechala sadu dojí do tiebreaku. Jinak si připsala samá přesvědčivá vítězství.

Nyní čeká Fruhvirtovou rychlý přechod na tvrdý povrch. Už za devět dní by měla naskočit do kvalifikace US Open. Letos dvěma grandslamovými boji o účast v hlavní fázi úspěšně prošla. A to v Austrálii a Paříži. Na Wimbledonu skončila těsně před branami.

Čistě českou záležitostí bylo finále v polské Lodži, kde turnaj kategorie ITF 25 vyhrál Andrew Paulson a získal šestý titul v kariéře. V boji o trofej porazil krajana Daniela Pátého 6:4, 4:6 a 6:4.

Tenisový turnaj ITF žen v Lipsku (antuka, dotace 25.000 dolarů):

Dvouhra - finále: B. Fruhvirtová (1-ČR) - Astachovová (2-Rus.) 6:3, 6:3.

Tenisový turnaj ITF mužů v Lodži (antuka, dotace 25.000 dolarů):

Dvouhra - finále: Paulson (2-ČR) - Pátý (ČR) 6:4, 4:6, 6:4.