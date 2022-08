Na záda se mu dívají Fognini nebo Goffin. Napumpovaný Lehečka je zase blíž elitě

Tribuny obsypané diváky viděly teprve druhý triumf českého hráče na tomto turnaji. Jiří Lehečka o víkendu ovládl challenger v Liberci a ve dvaceti letech se vyhoupl už na 59. místo v žebříčku. Zatlačil tak pod sebe některá známá jména světového tenisu.

Poté co se mu nevyvedla travnatá část sezony, prodloužil si pobyt na antuce a zajel si na domácí podnik do Liberce coby nasazená jednička. Sice riskoval nízký bodový zisk, protože turnaj má dotaci jen 45 tisíc eur, nakonec se Lehečkovi sázka na Svijany Open vyplatila. Potvrdil roli největšího favorita.

"Dobrých osmdesát bodů do žebříčku. Jsem rád, že když mi to nevyšlo kvůli zdravotním problémům v Prostějově, zahrál jsem si tady. Byla tu neskutečná atmosféra, přišla spousta lidí, kteří mi dodávali energii, to se na téhle úrovni nevidí," zářil v rozhovoru pro Tenisový svět Lehečka.

Díky celkovému triumfu si vylepšil žebříčkové maximum na 59. místo, opět si upevnil pozici coby česká jednička a zase se o krok přiblížil tenisové elitě. Ale bujaré oslavy zrovna nechystá.

"Potěšila mě přítelkyně s trenérem, kteří na finále dorazili, to jsem nečekal. Ale musíme teď udělat přípravu na beton, pak pojedu na turnaj ve Winston-Salemu a následně na US Open," přiznal.

Na kontě má letos už 35 výher, povedl se mu hlavně začátek roku. V únoru prošel z kvalifikace do semifinále podniku v Rotterdamu. Nyní už má v rankingu za sebou i bývalé hráče první desítky, Belgičana Davida Goffina nebo Itala Fabia Fogniniho.

"Podnik v Liberci vlastně hezky ilustruje tu moji tenisovou cenu. Nejdřív jsem tu startoval coby mladý talent na volnou kartu, pak jsem byl rád, že jsem se dostal do hlavní soutěže, a teď jsem tu byl coby nasazená jednička," culil se dvacetiletý tenista.

Díky posunu do první šedesátky je nyní i českou jedničkou. Jiří Veselý zůstává pozadu o sedm příček.

"Musím se přiznat, že tohle moc nesleduju. Česká jednička momentálně může být i na 120. místě. S Jirkou se občas pohecujeme, ale jinak to moc neřeším. Oba si přejeme, abychom se posunuli co nejvýš a dotáhli to třeba i do ATP Cupu v lednu," uvedl.

Do týmové soutěže, která se hraje od roku 2020, se kvalifikují ty nejlepší země světa podle singlového žebříčku. Poslední ročník hrálo 16 týmů. Češi se ještě nezúčastnili.