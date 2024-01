"Necítím svobodu slova." Ruský novinář přiznal problémy kvůli textům o Kasatkinové

Chvíli to vypadalo, že ruská média budou Darju Kasatkinovou ignorovat. Kvůli coming outu, kterým přiznala homosexuální orientaci, namíchla některé poslance Státní dumy. Ruský novinář přiznal, že o patnácté hráčce světa mohou v redakci psát jen v souvislosti s jejím tenisovým uměním, vše ostatní je nebezpečné.

Předloňskou sezonu sebrala nyní šestadvacetiletá tenistka odvahu a přiznala, že má vážný vztah s ruskou krasobruslařkou Natalií Zabijakovou.

"Nemám tušení, kdy už tohle téma přestane být v Rusku tabu. Je to těžké, ale nemá smysl se s tím dál skrývat," prohlásila tehdy.

Jenže v Rusku nejenže je téma homosexuality tabu, dokonce jde o nebezpečnou záležitost.

Podle studie Alexandera Kondakova z dublinské univerzity došlo mezi lety 2011 a 2016 v Rusku k útokům na 297 lidí kvůli jejich sexualitě.

"30. listopadu rozhodl Nejvyšší soud Ruska, že 'mezinárodní hnutí LGBT' je extremistická organizace a podle ruského trestního práva se účast v extremistické organizaci nebo její financování trestá až 12 lety vězení," řekl serveru Ubitennis ruský novinář, který si přál zůstat v anonymitě.

Sám je totiž prý součástí sportovní redakce velkého zpravodajského webu a bojí se, aby si na něho vláda nedošlápla, kdyby přišla na to, kdo referuje v zahraničních médiích o ruské cenzuře.

"Moji kolegové také říkají, že definice nového zákona jsou vágní a nejasné a umožňují vládě je použít proti komukoli, kdo se jí nelíbí. Pro novináře je nyní riskantní psát cokoli o sexualitě Kasatkinové nebo vztahu s Natalií Zabijakovou v ruských médiích," vysvětlil.

Kasatkinová si před režimem prezidenta Vladimira Putina nebere servítky a vedle detabuizace sexuality také veřejné kritizuje ruskou válku na Ukrajině. A tím si některé politiky vyloženě znepřátelila.

"My si její věty zapamatujeme. Ne že bychom chtěli být pomstychtiví, ale zkrátka máme dobrou paměť," pohrozil například poslanec Státní dumy Sultan Chamzajev.

Vítězku šesti turnajů WTA ale podobné poznámky politiků nechávají chladnou. I když má stále ruské občanství, trvalé bydliště si zřídila v Barceloně.

"Jsem moc ráda, že jsem s tím vyšla najevo, navzdory reakcím z Ruska. Je pořád spousta lidí, kteří mi vyjadřují podporu, je to skvělé," uvedla během loňské sezony.

Největší starosti tak její přiznání dělá ruským novinářům, kteří musí třídit to, co mohou o Kasatkinové napsat.

"Píšeme pouze o tom, co se stane na kurtu. Vůbec necítím svobodu slova. Přitom by byla v souvislosti s ní spousta témat, o kterých by se dalo psát," dodal ruský novinař v anonymitě.

Naráží tím na to, že Kasatkinová spolu se svou manželkou natáčí na YouTube pořad ze svých cest po turnajích, a přinášejí tak zajímavé pohledy do zákulisí tenisu i komunity homosexuálů.