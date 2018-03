Nechat se fotit jako Šarapovová? Nic pro mě, směje se Vondroušová. S raketou si ale na hvězdy věří

před 1 hodinou

Markéta Vondroušová udělala v Indian Wells českému tenisu skvělou reklamu, a to na kurtech i mimo ně.

Miami - Loni touhle dobou kosila na turnajích ITF jednu soupeřku za druhou, klestila si cestu ze třetí stovky žebříčku a šuškalo se o ní jako o velkém českém talentu. Teď už o potenciálu Markéty Vondroušové ví celý svět, v Indian Wells si připsala nejcennější skalp kariéry a stala se z ní hráčka první padesátky WTA.

Na cestu po velkých amerických turnajích se vydala poprvé v životě a v polovině mise může být spokojená. Uprostřed kalifornské pouště se dostala mezi 16 posledních hráček. Nad její síly byla až Petra Martičová z Chorvatska, na kterou nestačila ani v prvním lednovém zápase.

"Hrála hodně dobře, málo kazila a každý bod jsem si musela vybojovat. A na konci to byla i trochu smůla," zhodnotila Vondroušová pro deník Aktuálně.cz osmifinále, ve kterém rozhodoval dramatický tiebreak druhé sady, kde došlo i na pár sporných verdiktů rozhodčích.

Může být ale spokojená. V druhém kole si připsala skalp bývalé hráčky top 10 Britky Johanny Kontaové. Překonala tak smůlu na los, hned ve druhém zápase hlavní soutěže potkala takto zvučnou soupeřku letos už potřetí. Po porážkách od Caroline Garciaové nebo Eliny Svitolinové přišlo konečně velké vítězství.

"Po losu jsem si říkala, že na druhé kolo by tam mohla být lepší soupeřka. Ale věděla jsem, že i s těmahle holkama jsem už odehrála vyrovnaný zápasy, tak jsem do toho šla a vyšlo to," libuje si Češka.

Na začátku minulé sezony jí trenér Jiří Hřebec vštěpoval do hlavy myšlenku, že ač hráčka třetí stovky, může se měřit se soupeřkami kolem třicátého místa. Nyní už je v první padesátce a hranice se posouvá. "Teď mi pan Hřebec říká, že můžu hrát už úplně s každým," culí se tenistka.

Rozhodně ale ještě má na čem pracovat. Jednou z jejích slabin je servis, který se pořád snaží zlepšovat. Však jen v zápase s Martičovou udělala 11 dvojchyb, i když v závěru už si několikrát mnula rameno. "Bylo jen unavené, teď už je v pohodě," přiznává.

Případ "servis Vondroušové" je vůbec zajímavý. Podle statistik udělá více než šest dvojchyb za zápas, ale když už jí spadne levácké první podání do kurtu, je z toho zhruba v 70 procentech fiftýn. V obou těchto statistikách patří ke špičce na okruhu.

"Čím to je? Dobrá otázka, já sama netuším, jak je to možný," kroutí hlavou rodačka ze Sokolova nad divokým servisem.

I tak se nenápadně sune blíž a blíž tenisové elitě. A nevadí jí ani to, že žije v takovém zvláštním trenérském režimu. Sedmašedesátiletý Hřebec se totiž už nerad trmácí po světě a vycházející hvězdě tak pomáhá hlavně na kurtech pražské Štvanice.

S Vondroušovou tak na túry po kontinentech vyráží často pokaždé někdo jiný. V Austrálii to byl trenér z I. ČLTK Daniel Vaněk, v Americe zase Petr Šavrda. Na rozdíl od soupeřek si mladá Češka nezve na kurty nikoho k poradě, když se nedaří, a snaží se dostat na vítěznou cestu sama.

"Pro mě je tohle ale úplně v pohodě. Nejsem nijak rozhozená tím, že je tam vždycky někdo jiný," říká. Na rošády v doprovodech je zvyklá a na kurtu si zatím zjevně vystačí.

V Indian Wells si zpestřila turnaj i oficiálním focením pro WTA. Organizace se pokusila originálně zvěčnit většinu z hráček první stovky, aby mohla tenistky lépe prezentovat na turnajích, a tak se před objektiv postavila i Vondroušová.

"Musím říct, že jsem něco podobného zažila úplně poprvé, ale bylo to super, užila jsem si to," směje se, i když si sama neumí představit, že by podobný modeling před fotografy byl pravidelnou náplní jejího života jako pro Marii Šarapovovou nebo Eugenii Bouchardovou.

"Tohle by nebylo nic pro mě, já jinak focení moc nemusím, jsem totiž docela stydlivá," klopí s úsměvem oči Vondroušová, kterou stejně jako ostatní tenisovou špičku čeká od úterý další velký podnik v Miami.