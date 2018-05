Natržený sval, angína, prasklá chrupavka. Allertovou přibrzďují zranění, ale dře kvůli grandslamům

před 30 minutami

Z české tenistky Denisy Allertové by se mohla stát expertka na grandslamy. Mezi nimi totiž často jinak trpí krizí a zraněními.

Praha - Je to k vzteku. Když už se rozjede a poráží velká jména světového tenisu, vyřadí jí na několik týdnů zranění. Česká tenistka Denisa Allertová v posledních třech letech neustále restartuje sezony kvůli kratším či delším pauzám. Na aktuálním domácím turnaji J&T Banka Prague Open vyhrála první zápas po měsíčním zranění ramene.

"Měla jsem prasklinku v chrupavce a zánět v pravém rameni. Nebylo to nic příjemného, protože jsem nevěděla, na jak dlouho to bude. Teď už jsem ale zpátky v tréninkovém i zápasovém tempu," uvedla poté, co v úterý přehrála někdejší světovou sedmičku Švýcarku Petty Schnyderovou.

Zranění provází rodačku z Prahy většinu kariéry, jedno takové ji vlastně před čtyřmi lety vykoplo mezi elitu. Tehdy za to mohl zánět ramene, sedm měsíců kvůli němu nemohla pořádně trénovat. Ale o to víc si uvědomila, jak jí pohyb na kurtu chybí a vrátila se v životní formě.

Zpočátku roku 2014 řádila na podnicích ITF, ke konci sezony už hrála semifinále na turnaji WTA v Lucemburku. Zapsala 55 výher a jen šest porážek. Zkraje dalšího ročníku dokonce přišla premiérová pozvánka do Fed Cupu a šplhala žebříčkem vzhůru.

"To byla opravdu dobrá sezona, dostala jsem se až k padesátému místu na okruhu, měla jsem to dobře rozjeté i v následujícím roce, ale pak přišla má nejhorší angína za sto let, takže jsem tady v Praze nenastoupila," vzpomíná Allertová.

Zádrhelů přišlo poté víc. Ať už to byl natržený břišní, poté i stehenní sval, nebo různé virózy. Vždy, když se zdálo, že se může nyní pětadvacetiletá tenistka bezpečně usadit v první stovce žebříčku, zasáhl osud.

"Bohužel to mám často. Na jednu stranu jsem na to zvyklá a na druhou stranu je to vopruz pořád takhle brzdit kvůli zraněním a nemocím," smutní vítězka deseti turnajů ITF.

Ani letošek nebyl výjimkou. Na Australian Open přitom předvedla senzační jízdu z kvalifikace až mezi šestnáct nejlepších hráček.

"Po Austrálii to nebylo nic moc, moc jsem toho neuhrávala, trápilo mě to rameno, bolest se stupňovala, až jsem si zašla na rezonanci, a ta zjistila prasklinu a zánět. Zase začínáte od nuly, musíte se do toho dostat herně i fyzicky, je to psychicky náročné," říká.

Po měsíční přestávce se pod koučem Janem Příhodou opět dala dohromady. "Je to těžké. Myšlenky máte všelijaké. Naštěstí žebříčkově jsem na tom pořád celkem dobře a pořád mě žene vidina grandslamů. Kvůli nim se snažíte, to je ten vrchol. Teď už vím, že mám jistou hlavní část Paříže a dva tři týdny se mi ještě počítá každý bod pro Wimbledon," dodává aktuálně 104. tenistka světa.

V Praze si mohla oddechnout, vyhnula se kvalifikaci kvůli odhláškám lepších hráček a nastoupila rovnou do hlavní fáze. V ní si poradila se Schnyderovou a ve středečním druhém kole ji čeká další bývalá hráčka první desítky Australanka Samantha Stosurová.

"Těším se, první kolo bylo tak na rozehřátí na zadním kurtu, zvykla jsem si na české diváky. I tam ale bylo narváno. Teď budu na centru. Čeká mě těžký zápas, s trenérem musíme na soupeřku vymyslet nějakou taktiku," hlásí Allertová.