Na US Open bude chybět i Nadal. Kvůli zranění nohy předčasně ukončil sezonu

Španělský tenista Rafael Nadal předčasně ukončil sezonu. Vítěz dvaceti grandslamů potřebuje vyléčit zranění nohy, které ho už rok trápí. Čtvrtý hráč světa o tom informoval na sociálních sítích.

"Bohužel musím ukončit sezonu. S nohou mám rok potíže a trpěl jsem kvůli tomu déle, než bylo třeba. Potřebuji nějaký čas na odpočinek," napsal pětatřicetiletý Nadal na Twitteru.

"A také potřebuji čas, abych to definitivně vyléčil, nebo se alespoň dal natolik dohromady, abych mohl v příštích pár letech ještě fungovat. Udělám všechno pro to, abych mohl ještě bojovat o to, co mě motivuje," dodal.

Nadal po vyřazení v semifinále Roland Garros dva měsíce nehrál, když vynechal Wimbledon i olympijské hry v Tokiu. Vrátil se předminulý týden ve Washingtonu, kde vypadl v osmifinále.

Poté se kvůli problémům s nohou odhlásil z Toronta i Cincinnati. Nyní vítěz 88 turnajů ukončil sezonu a přijde mimo jiné i o poslední grandslam sezony US Open, kde získal čtyři tituly a naposledy tam triumfoval předloni.

Ve Flushing Meadows bude chybět i jeho dlouholetý rival Roger Federer. Švýcara, který má stejně jako Nadal a Novak Djokovič na kontě rekordních 20 grandslamových triumfů, čeká několikaměsíční pauza po operaci kolena.