Nadal se vrací ze 672. místa. Už to, že jsem tady, je pro mě vítězství, prohlásil

Tenista Rafael Nadal po bezmála roční pauze nevěří, že by mohl opět vyhrávat turnaje.

Sedmatřicetiletý vítěz 22 grandslamů to řekl po čtvrtečním tréninku v Brisbane, kde ho v příštím týdnu čeká návrat na kurty.

Pak má v plánu start na Australian Open, které v Melbourne začne 14. ledna.

"Už jen to, že jsem tady, je pro mě vítězství. Cítím se dobře, nemůžu si stěžovat. Dneska se cítím lépe, než bych před měsícem čekal," prohlásil Nadal.

"Nemůžu dnes myslet na to, že budu vyhrávat turnaje," doplnil. A to přesto, že si pochvaloval, že v posledních dvou měsících trénoval "ve velmi dobré intenzitě".

Kvůli zdravotním problémům nehrál Nadal od letošního Australian Open, v červnu se podrobil operaci kyčle.

Ve světovém žebříčku klesl na 672. místo a čeká ho pravděpodobně poslední sezona.

"Můžu myslet na to, že si užiju návrat. Po roce mimo kurty nemůžete čekat zázraky. Musím přijmout to, že to prostě nebude úplně perfektní," tvrdil.

Soupeři včetně Novaka Djokoviče se však jeho slovy nehodlají nechat uspat, mají se na pozoru a očekávají, že se španělský tenista vrátí ve špičkové formě.