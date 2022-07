"Na antuce jsem hrála jak na betonu." Krejčíková bojuje s rychlými změnami povrchů

Každý týden jiná destinace a kurt s jiným podkladem. Barbora Krejčíková ve snaze dohnat zápasové manko střídá povrchy jako na běžícím páse. Na betonu se ale cítí nejlépe a věří, že jí to na domácím Livesport Prague Open dovede k obhajobě loňského titulu.

Kvůli vleklému zranění lokte toho na jaře tenistka z Ivančic příliš neodehrála, a tak se rozhodla po vyhrané čtyřhře na Wimbledonu zabalit kufry a objet postupně Budapešť, Hamburk a Prahu, aby nahnala co nejvíc singlových utkání.

"Bylo to náročné, ale to jsem věděla, že to tak bude. Po přechodu z antuky jsem měla obavy, jak na tom budu v Praze. Postupně jsem se ale zlepšovala a na konci už jsem hrála dobrý tenis," libovala si bývalá světová dvojka poté, co v úterý hladce ve dvou setech přehrála Annu Blinkovovou.

Ostatní změny povrchů ale nebyly ani zdaleka tak bezproblémové. Po návratu z travnatého Londýna se v Budapešti zastavila hned v první bitvě na antuce.

"A strávit tu prohru nebylo vůbec snadné. Tam jsem neměla vůbec čas se aklimatizovat, proto byl výkon tak špatný. Na antuce jsem hrála jak na betonu, to je špatně. Pak jsem si dala pár dnů volno a začali jsme se na antuce víc připravovat. Jenže, když jsem se do toho začala dostávat, přišel zase beton," krčí rameny šampionka loňského French Open.

Rychlé přesuny mezi povrchy zvládá i její tělo, takže v Praze může obhajovat loňské vítězství, kdy stejně jako teď plnila roli nasazené dvojky.

"Tady se cítím nejlépe, protože jsem na něm odehrála nejvíc před mým zraněním, hodně jsem se sem těšila," prohlásila.

Tlak z toho, že tu obhajuje, ale necítí. Naopak si atmosféru s českými fanoušky užívá. Než se dostala na pozápasovou tiskovou konferenci, klestila si cestu nataženýma rukama, které toužily podpisu. Každou chvíli se tak zastavovala.

"Celý rok jsem čekala, až si zase zahraju v Česku, jsem ráda, že tady můžu hrát a zase se tu dostat do formy," uvedla.

V dalším kole čeká aktuální světovou osmnáctku Japonka Nao Hibinová, až 251. hráčka světa, která se dostala do turnaje jako šťastná poražená z kvalifikace.