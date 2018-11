před 1 hodinou

Měla být zářivou hvězdou budoucnosti. A Genie Bouchardová také září, ale poněkud jinak, než předpovídali tenisoví odborníci. Na kurtech se kanadské krásce letos nedařilo nastartovat ani na několik pokusů a v žebříčku je někdejší světová pětka až na 88. pozici. Že by tudíž finalistka Wimbledonu z roku 2014 pomýšlela na kariéru v jiném oboru? Soudě podle postů, co umisťuje na svůj instagramový účet, by mohla zkusit štěstí jako fotbalistka, pilotka a především jako modelka...