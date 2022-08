Místo Wimbledonu jen trénovali, teď ruští tenisté plení americké turnaje

Tři příběhy se stejným koncem. Ruští tenisté Daniil Medveděv, Darja Kasatkinová i Ljudmila Samsonovová ovládli minulý týden přípravné turnaje na americké US Open. Zámořští novináři tak u nich okamžitě pátrali po tom, zda za zlepšenou formou není zvýšená motivace kvůli zákazu startu na Wimbledonu.

Pro Kasatkinovou byl titul v San Jose hodně významným počinem, poskočila díky tomu do první desítky žebříčku. Je dokonce devátá, poprvé v životě.

"Je to pro nás skvělý týden, ale nespojovala bych to s frustrací z Wimbledonu. Prostě se stala výjimečná věc, tři ruští tenisté vyhráli titul, sešlo se to hezky," nechala se slyšet rodačka z Togliati.

Jako jedna z mála ruských hráčů v červenci veřejně odsoudila útok své země na Ukrajinu, navíc přiznala homosexuální orientaci a myšlenky na to, že změní ruské občanství. Její krajané jsou prý příliš velcí homofobové.

"Byl to skvělý krok, cítím se teď skvěle. Žít v lásce a míru je jediná věc, na které opravdu záleží," dodala Kasatkinová.

Zatímco vítězka ze San José byla k otázkám na Wimbledon zdrženlivější, Samsonová si ve Washingtonu příliš servítky nebrala a opět připomněla frustraci, kterou kvůli zákazu startu na travnatém grandslamu prožívala.

"Myslím, že jsme pořád všichni naštvaní, jak to nakonec dopadlo. Červenec byl pro nás psychicky náročný. Na druhou stranu jsme měli hodně času na trénink a dokonale jsme toho využili," reagovala Samsonovová na trojí úspěch ruských hvězd.

Třiadvacetiletá Ruska přitom do poslední chvíle nevěděla, jestli bude moci v hlavním městě USA startovat. V červenci jí totiž vypršelo americké vízum a nové získala jen pár dnů před odletem na turnaj.

"Je neuvěřitelné, jak se to celé seběhlo, tenhle konec příběhu jsem rozhodně nečekala," rozplývala se o víkendu.

Mužská světová jednička Daniil Medveděv začal severoamerickou šňůru v mexickém Los Cabos. V první řadě ho zarazilo, že dostal trofej pro vítěze světového šampionátu ve fotbale.

"I guess I just won the World Cup, no?" ~ Daniil Medvedev, Los Cabos, 2022 pic.twitter.com/ooBrJYY1Y2 — Medvedev's abs 🐙🥨 (@sushil26) August 7, 2022

Ani jemu se však nakonec nevyhnuly otázky na nucené vynechání Wimbledonu. "Když se budu soustředit na tu negativní část, jsem smutný. Ano, chtěl jsem hrát, vždycky chci hrát ty největší turnaje. Ale musel jsem to přijmout, protože jsem s tím nemohl nic udělat," prohlásil.

Místo toho se raduje z toho, že cítí v rukách i nohách formu, jakou v létě už dlouho neměl. "Mohl jsem totiž udělat přípravu na americkou šňůru takovou, jakou bych normálně na betonu nestihnul. Jsem teď stoprocentně připravený po všech stránkách," těší Medveděva.

A motivaci má velkou, uhájit post krále světového tenisu. V následujících pěti týdnech totiž obhajuje úctyhodných 3360 bodů.