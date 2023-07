Místo domácí obhajoby sázka na titul v Estonsku. Bejlek svedla drama o US Open

Velká konkurence, limit na počet turnajů i aktuální forma. To všechno způsobilo, že český tenisový talent Sára Bejlek má v létě velkou honičku s tím, aby se dostala do kvalifikace pro US Open. Dokonce obětovala účast na oblíbeném domácím turnaji a vyrazila minulý týden do Estonska, kde potvrdila roli favoritky.

V sedmnácti letech víc a víc zkouší štěstí ve světě dospělých, i když kvůli věkovým pravidlům může hrát jen omezený počet takových turnajů. Třikrát po sobě zvládla grandslamovou kvalifikaci, na Wimbledonu už ale doplatila na českou konkurenci a v boji o účast v hlavní soutěži prohrála s krajankou Brendou Fruhvirtovou.

A když odečetla body za loňský titul z podniku ITF60 v Olomouci, propadla se Bejlek až do poloviny třetí stovky. Což je hranice pro účast v kvalifikaci na poslední podniky velké čtyřky newyorské US Open.

A tak se rozhodla vynechat silně obsazený olomoucký turnaj, přestože tu dvakrát po sobě vyhrála, a odjela na menší turnaj do estonského Pärnu, kde byla nasazenou jedničkou.

"V Olomouci bych musela postoupit alespoň do semifinále či do finále, abych se kvalifikovala na US Open, a tak nějak se nám jevilo jako lepší varianta vyrazit do Estonska," vysvětlila v rozhovoru pro Tenisový svět.

Boj o 50 bodů do žebříčku za celkové vítězství ale zvládla a připsala si pátou trofej z okruhu ITF.

"Psychicky to bylo trochu náročnější, protože kdybych ten turnaj nevyhrála, tak bych byla hodně na hraně. U jiných turnajů podobný tlak obvykle není, takže to bylo tentokrát o trochu složitější. Uvidíme příští týden na grandslamových přihláškách, jestli mi to pomohlo nebo ne," je stále v napětí Bejlek.

I když si poprvé v životě zahrála hlavní soutěž Australina Open i French Open, sama si uvědomuje, že letošní sezona mezi dospělými pořád není úplně optimální.

"Je to zatím dost nahoru dolů, ale asi si nemůžu úplně stěžovat. Pár výsledků mohlo být lepší, ale jsem hlavně ráda za to, že jsem zdravá. To je pro mě v tenhle moment nejdůležitější," dodala.