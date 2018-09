Mike Bryan má na US Open rekordní 18. grandslamový titul v deblu

před 2 hodinami

Mike Bryan se dosud dělil o rekord v počtu grandslamových deblových titulů s Johnem Newcombem.

New York - Čtyřicetiletý americký tenista Mike Bryan získal na US Open šestý deblový titul a svou sbírku grandslamových trofejí rozšířil na rekordních osmnáct. V New Yorku triumfoval poprvé s Jackem Sockem, s nímž nyní hraje místo zraněného dvojčete Boba. Třetí nasazený pár ve finále porazil polsko-brazilskou dvojici Lukasz Kubot, Marcelo Melo 6:3, 6:1.

Mike Bryan se Sockem získali premiérový společný titul ve Wimbledonu, kde spolu hráli teprve podruhé. Nyní před domácími fanoušky navázali další výhrou, alespoň dva grandslamové turnaje za sebou naposledy vyhráli bratři Bryanovi, kteří v letech 2012-2013 ovládli čtyři v řadě. Sedmé nasazené soupeře, wimbledonské šampiony z roku 2017, dnes porazili za hodinu a čtvrt.

"Bobe, jen klidně rehabilituj. Jack si jako tvůj záskok vede docela dobře," vzkázal Mike Bryan bratrovi už před finále. Bob Bryan se zotavuje ze zranění kyčle.

Mike Bryan se dosud dělil o rekord v počtu grandslamových deblových titulů s Johnem Newcombem. Ve čtyřiceti letech a čtyřech měsících se navíc stal nejstarším vítězem deblu na turnaji velké čtyřky v profesionální éře. Rekordních je i šest trofejí z Flushing Meadows.

Muži:

Čtyřhra - finále:

M. Bryan, Sock (3-USA) - Kubot, Melo (7-Pol./Braz.) 6:3, 6:1.