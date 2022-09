Martincová jasně podlehla Kontaveitové, do čtvrtfinále v Tallinnu se nedostala

Zdravotničtí záchranáři možná budou moci odcházet od příštího roku předčasně do důchodu bez sankce, a to až o pět let. Jejich zaměstnavatelům se ale zvýší penzijní odvody. Předpokládá to vládní novela, kterou v úvodním kole podpořila sněmovna. Opoziční kluby ANO a SPD zablokovaly její schválení už v prvním čtení, jak chtěl kabinet. Chtějí uplatnit pozměňovací návrhy, vládní návrh není podle nich spravedlivý. Předloha opravuje dříve přijatou, ale nepoužitelnou úpravu dřívějších záchranářských penzí. Posoudí ji sociální výbor.

Předčasné penze pro záchranáře přijali zákonodárci už v minulém volebním období s účinností od příštího ledna. Ustanovení ale obsahuje chyby a nelze je využít. Vládní předloha má stav napravit.

Nárok na dřívější penzi bez jejího krácení budou mít podle novely členové výjezdových skupin a operátoři středisek zdravotnické záchranné služby a také záchranáři horské služby. Jde o zhruba 6500 pracovníků. Vláda to zdůvodňuje tím, že jsou vystaveni skoro stále stresu a část z nich i fyzické zátěži. Po odpracování 4400 směn, tedy zhruba 20 let, by tito pracovníci mohli podle návrhu chodit na odpočinek o dva a půl roku dříve. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let.

Zaměstnavatelům by se u těchto pracovníků zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z nynějších 21,5 procenta na 26,5 procenta. Příští rok by odváděli 23,5 procenta.