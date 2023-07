Macháč rozjel estrádu i v křečích. Neuvěřitelný hráč pro velké zápasy, zíral Brit

Stále marně dobývá kýženou pozici v elitní stovce žebříčku, přesto Tomáš Macháč pravidelně sklízí ovace tenisového světa za atraktivní herní styl. Při wimbledonské premiéře bavil diváky na druhém největším londýnském dvorci. Tleskat mu musel i soupeř, domácí hvězda Cameron Norrie.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Přišli na svého miláčka Camerona Norrieho, aktuálně nejlepšího britského tenistu, který na Wimbledonu obhajuje loňské semifinále. Nakonec se ale královsky bavili zejména díky jeho soupeři.

Dvaadvacetiletý Čech Macháč si podmanil publikum při velkém zápase, ne poprvé a nejspíš ne naposledy.

I když při premiéře v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje prohrál úspěšný kvalifikant s velkým favoritem ve čtyřech setech, vyprovázel ho z kurtu bouřlivý aplaus.

Norrie mu tleskal už během utkání, po duelu ho pochválil u sítě a pak se nad líbivou estrádou českého outsidera rozplýval i na tiskové konferenci.

"Podával dobře a některé jeho voleje byly až neuvěřitelné. Hodně si to užíval. Musel jsem se na jeho hru adaptovat, ale když jsem to udělal, zahrál ještě neuvěřitelnější věci," kroutil hlavou rodák z jihoafrického Johannesburgu.

Norrie tušil, co ho čeká. V roce 2021 na vlastní oči viděl, jak Macháč v Davis Cupu přehrál jeho krajana Daniela Evanse. "Tam hrál taky neuvěřitelně. Mám za to, že je to hráč pro velké zápasy," podotkl třináctý tenista světa.

"Očividně se cítil na trávě komfortně, odehrál zápasy v kvalifikaci, byl rozehraný. Věděl jsem, že to bude těžké, věděl jsem, jaké úrovně je schopný a jak to má v ruce," dodal Norrie.

Na konci jednoznačné třetí sady si všiml, že má Macháč problémy s křečemi. Mohl si myslet, že utkání už snadno dovede do vítězného konce, nechybělo ale mnoho a šlo se do páté sady.

"Velká škoda brejkbolů za stavu 4:3 ve čtvrtém setu. Kdoví, jak by vypadal pátý set. Třeba bych tam úplně zkolaboval na křeče," vyprávěl český tenista po utkání.

Mrzely ho zbytečné chyby, přesto si vážil výkonu předvedenému navzdory zdravotním lapáliím.

"Koncem třetího setu jsem dostal křeč do palce na ruce. Chvíli jsem ruku vůbec nemohl uvolnit. Měl jsem strach, že nebudu moct držet raketu. Snažil jsem se dát dohromady, hodně jsem pil, fyzio mi dal energetický nápoj, bral jsem si víc času," přiblížil kritické momenty, které zvládl, a mohl pokračovat.

Musel však změnit styl, snažil se co nejvíce zkracovat výměny. Hrál stále atraktivnější styl servis - volej, sázel kraťasy. A favorit měl co dělat.

"Užíval jsem si to. Předváděl jsem velice kvalitní a zábavný tenis," ocenil se. Jeden z úderů byl ještě výjimečnější než ty ostatní.

"Dokonce jsem zahrál rybičku a míček se ještě vrátil na mou polovinu. Byl jsem za to rád, bylo to dva v jednom. Něco takového se mi ještě nepovedlo. Prohazoval mě křížem, já čekal lajnu a na poslední chvíli jsem musel skočit, protože jsem tam nebyl," usmíval se a chválil diváky.

1:03 Sestřih utkání Macháče s Norriem včetně efektní rybičky českého tenisty | Video: Asociated Press

"I když jsem hrál s domácím hráčem, byli hodně féroví. Samozřejmě fandili více jemu, což je logické, ale hodně mě překvapilo, jak se publikum chovalo. Velký klobouk dolů před nimi."

Norrie to pojmenoval přesně, Macháč je hráčem pro velké zápasy.

V lednu v prvním kole Australian Open až do jedné hodiny ráno trýznil světovou trojku, Nora Caspera Ruuda. Na stadionu Margaret Courtové mnohokrát přivedl dav k extázi a pořadatelé grandslamu po jeho porážce ve čtyřech setech psali na sociální sítě: "Tohle byl tenisový rock'n'roll."

Další show doručil na konci v února v Dubaji, kde v obrovské bitvě dostal až na hranu vyřazení Novaka Djokoviče. Prohrál v tie-breaku třetího setu.

"Neuvěřitelný zápas, Macháč hrál jako smyslů zbavený," ocenil tehdy Čecha srbský tenisový novinář Saša Ozmo. Djokovič svému soupeři tleskal během zápasu i po něm. "Tomáš rozhodně nehrál jako 130. hráč světa. Předváděl skvělý tenis a zaslouží si za to obrovský potlesk. Dělal mi všechny možné problémy," uznal dnes již třiadvacetinásobný grandslamový vítěz.

Právě při památném duelu zažil Macháč stejné křeče do ruky jako nyní na Wimbledonu.

"Musím to teď řešit, stalo se mi to už podruhé. Poprvé jsem to neřešil, určitě na tom budu pracovat," slíbil.

Příště už by na grandslamu přivítal snadnější los.

"Na US Open jsem měl Van de Zandschulpa, který byl tou dobou 26. nasazený. Pak Ruuda, který byl třetí, a teď dvanáctého Norrieho. To je prostě těžké. Všechny tři zápasy jsem neodehrál špatně. Na US Open jsem prohrál v pěti setech, na Australian ve čtyřech se dvěma tie breaky, a teď jsem také prohrál ve čtyřech. A měl jsem šanci na brejk na 5:3 ve čtvrtém," ještě jednou zalitoval Macháč.

Pro Wimbledon si dal velké cíle. Toužil udělat dvě nebo tři kola. Teď už ale začíná pokukovat po New Yorku. "Hraju o hlavní soutěž na US Open, je šance, že bych nemusel hrát kvalifikaci," motivoval se druhý nejlepší Čech ve světovém žebříčku.