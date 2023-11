Lepší pronájem na Floridě než platit halu v Česku, líčí Šafářová tenisové trable

Teď už si užívá tenisového důchodu a veteránských turnajů. Někdejší finalistka French Open Lucie Šafářová se ale v podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz, rozpovídala mimo jiné i o tom, jak náročné jsou začátky pro mladé hráčky.

Někdy kolem dvanáctého roku jejího života bylo jasné, že tahle brněnská blondýnka to jednou na kurtu dotáhne daleko, a tak ji ulovil klub v Prostějově a Česká sportovní, která jí od té doby zajišťovala podmínky pro trénink.

"Když jsem s panem Miroslavem Černoškem uzavřela smlouvu, dával mi každý rok balík peněz na sezonu tak, abych z toho zaplatila trenéra, cestování po turnajích a podobně. A to až do nějakých osmnácti let. Pak, když jsem začala tenisem vydělávat, odevzdávala jsem procenta agentuře," vzpomíná Šafářová v podcastu Bez frází plus.

Na svém příkladu tak popsala, jak složité to mají mladí hráči, když to myslí s tenisem vážně, chtějí to dotáhnout na profesionální okruh a potřebují přípravu nějak zafinancovat.

"Dnes to bude asi víc, možná i dvojnásobek, co jsem utrácela já. Mě tehdy stála sezona přes milion korun. Milion byla asi ta nejmenší částka, když jsem jezdila jen já a trenér a spala jsem někde u nějaké rodiny, která si nás vzala dobrovolně domů," líčí, jak se dalo tehdy ušetřit.

České tenisové kluby i národní svaz se snaží vytvořit hráčům a hráčkám takové podmínky, aby velká část z těchto starostí mladým talentům odpadla.

"Je obrovská pomoc, když za vás svaz nebo klub platí přípravu na kurtech. Dnes je i vzhledem k cenám energií běžné, že hodina v hale stojí třeba 700 až tisíc korun. Když si vezmete, že potřebujete každý den trénovat alespoň dvě až tři hodiny denně, k tomu platit trenéra, někoho na kondici… Je to vážně finančně náročné," vysvětluje Šafářová.

Ne všichni ale mají to štěstí. "Teď mi někdo říkal, že se vyplatí si zajet na Floridu, pronajmout si tam dům a trénovat tam než platit halovou sezonu v Česku."

Zatímco v Miami jsou po celý rok venku pro tenis dobré podmínky, v Česku se kvůli cenám energií pronájmy vyhřívaných hal hodně prodraží.

"Tenistky, co žijí na Floridě, mají velkou výhodu. Jsou tam veřejné kurty, které jsou otevřené od rána do večera a nic se na nich neplatí. Jsou i tak perfektně připravené a venku je pořád krásně. Tím odpadá obrovský výdaj," popisuje finalistka French Open 2015.

Na mladé tenistky ale číhají i jiné nástrahy. Jednou z těch hlavních je finanční gramotnost.

"Na začátku to řídil tatínek. Hodně mě učil, ať s penězi správně hospodařím. Varoval mě, že je spousta lidí, kteří vydělají peníze, ale pak je rychle ztratí," připomíná.

Ale i přesto se ani jí nevyhnula špatná investice do pochybných fondů, když uvěřila radám lidí, kteří se k ní v průběhu slibně se rozvíjející kariéry přilepili.

"Měla jsem tehdy štěstí, že sestra včas zasáhla. Vystudovala byznys, takže věděla, že tohle je špatně, a nepromrhala jsem tolik peněz," přiznává.

Nyní už má ale jiné starosti a tenisem se pouze baví. Po boku dnes již bývalého hokejisty Tomáše Plekance se pořád hýbe.

"Se sportem ráno vstáváme a večer usínáme. Baví nás různé sporty, nejen ty naše. Hrajeme všechno, třeba i badminton. Tomáš je velký sportovní blázen," dodává Šafářová s úsměvem.