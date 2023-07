Lehečku zdržel víc déšť než soupeř. Český tenista bez problémů prošel do druhého kola

Tenista Jiří Lehečka porazil ve dvakrát přerušeném utkání Wimbledonu Rakušana Sebastiana Ofnera třikrát 6:4 a postoupil v Londýně poprvé do 2. kola.

Jednadvacetiletý tenista vyhrál utkání, které dvakrát přerušil déšť, za hodinu a 42 minut. V dalším kole vyzve buď turnajovou osmnáctku Argentince Francisca Cerúndola, nebo Portugalce Nuna Borgese.

Rodák z Mladé Boleslavi měl nastoupit proti Ofnerovi v úterý, program však přeložilo deštivé počasí. To v Londýně ovlivnilo i dnešní duel. Organizátoři museli natáhnout plachty už v prvním setu za stavu 4:4 a 30:30 při servisu Ofnera. Rakušan po návratu na kurt game nedopodával a Lehečka získal první set.

Přerušen byl také druhý set a i v něm Lehečka zvládl návrat na dvorec lépe. Dál si držel stoprocentní bilanci na servisu a sadu získal díky brejku v páté hře. Čtvrtfinalista letošního Australian Open už soupeře do ničeho vážného nepustil, brejkl jej ještě na začátku třetího setu a využil první mečbol. Dvaasedmdesátý hráč světa Ofner měl jen dva brejkoboly, které nevyužil. Lehečka proměnil tři z deseti a zahrál 22 vítězných míčů.

Do akce by dnes měl z českých tenistů jít Jiří Veselý, který vyzve Američana Sebastiana Kordu. Z žen má jistotu startu Barbora Krejčíková, jež vyzve domácí Heather Watsonovou na krytém kurtu číslo 1. Do turnaje by měla vstoupit také Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Karolína Muchová a Linda Nosková. Duel 2. kola Kateřiny Siniakové proti Ukrajince Lesje Curenkové byl odložen na čtvrtek.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Lehečka (ČR) - Ofner (Rak.) 6:4, 6:4, 6:4, Medveděv (3-Rus.) - Fery (Brit.) 7:5, 6:4, 6:3, Dimitrov (21-Bulh.) - Šimabukuro (Jap.) 6:1, 6:2, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Kosťuková (Ukr.) - Sakkariová (8-Řec.) 0:6, 7:5, 6:2, Vekičová (20-Chorv.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:3, Stephensová (USA) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Mariaová (Něm.) 6:1, 2:6, 6:3, Cocciarettová (It.) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4, Kontaveitová (Est.) - Stefaniniová (It.) 6:4, 6:4, Cristianová (Rum.) - Bronzettiová (It.) 6:3, 6:4.

2. kolo: Kasatkinová (11-Rus.) - Burrageová (Brit.) 6:0, 6:2.