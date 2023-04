Lehečkovo skvělé tažení pokračuje. Poprvé v kariéře je v osmifinále turnaje Masters

Nejvyšší soud zpřísnil trest ženě z Pardubic, která své dítě bezprostředně po porodu pohodila do kontejneru, z 12 na 15 let vězení. Nejvyšší instance tak vyhověla dovolání nejvyššího státního zástupce Igora Stříže, zatímco dovolání odsouzené ženy soud odmítl. Rozsudek je dostupný na elektronické úřední desce. Žena je momentálně ve výkonu trestu. Podchlazenou holčičku zachránila z odpadků dvojice bezdomovců.

"NS ve shodě se státním zástupcem nesdílí názor Vrchního soudu v Praze, že byly dány podmínky pro uložení trestu pod zákonnou trestní sazbou. Neshledal totiž žádné okolnosti, které by snižovaly závažnost a společenskou škodlivost jednání obviněné natolik, aby bylo možno odůvodnit mimořádné snížení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby," řekl novinářům mluvčí soudu Petr Tomíček. Sazba začíná právě na 15 letech.

Žena podle nejvyšší instance udělala "naprosto vše, co mohlo vést k dokonání trestného činu vraždy". Právě narozené, zcela bezbranné dítě zabalila pouze do tenkého a mokrého povlečení a odhodila ho v zimě, mrazu a v noci do kontejneru na konci slepé ulice. Nejvyšší soud konstatoval, že s ohledem na místo a čas odložení dítěte i panující povětrnostní podmínky mohla matka jen těžko předpokládat, že novorozenec přežije.