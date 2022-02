Lehečka se valí na první stovku. Další český mladík budí respekt až v Argentině

V tenisovém světě způsobil poprask. Ukořistil výhru na okruhu ATP a ještě proti 12. hráči světa, teď už je Jiří Lehečka na turnaji v Rotterdamu dokonce ve čtvrtfinále. Dvacetiletá česká naděje se tak blíží první stovce žebříčku.

Začátek roku chytil rodák z Mladé Boleslavi skvěle. Nejprve si úspěšnou kvalifikací vysloužil grandslamový zápas na Australian Open proti Bulharovi Grigoru Dimitrovovi. A teď válí na turnaji z kategorie ATP 500 v Rotterdamu, kde je už ve čtvrtfinále.

"Utkání jako to s Dimitrovem mi v rozvoji neuvěřitelně pomáhá. Plán je, abych podobných klání hrál co nejvíc," nechal se slyšet dvacetiletý talent.

A zatím mu to vychází na jedničku. V Rotterdamu prosvištěl další kvalifikací a v prvním kole senzačně vyřadil Kanaďana Denise Shapovalova.

"Jsem z toho unešený. Porazit takového soupeře a ještě takovým tenisem, hrál jsem skvěle," pochválil se po postupu Lehečka.

Ve středu český talent přehrál dalšího skvělého tenistu, 51. hráče světa Botice Van De Zandschulpa z Nizozemska. V živém žebříčku se přiblížil první stovce žebříčku, a pokud Jiří Veselý neovládne indický challenger v Bengalúru, stane se novou českou jedničkou.

"Zase jsem se snažil hrát můj nejlepší tenis, ale v prvním setu jsem dělal hodně chyb, musel jsem zápas otáčet. Jsem šťastný, že jsem nakonec vyhrál, musím se hlavně soustředit na servis," ví Lehečka.

Právě kvůli tomu, jak je vytáhlý a opírá se o servis, často slýchá, že je novým Tomášem Berdychem. Pro něj je to vedle Radka Štěpánka jeden z idolů, ke kterým odmala vzhlížel.

"Když jsem byl dítě, vyhrávali zápasy v Davis Cupu. Já seděl u televize a říkal jsem si, jaké by to bylo zažít něco podobného. Byli pro mě velkou inspirací," přiznal webu ATP, který rozhovor s ním zařadil do pravidelné rubriky NextGenATP, ve které mapuje nastupující generaci tenistů.

Teď už o tom nemusí jen snít. Příští soupeř českého daviscupového týmu Argentina již teď cítí respekt k nové generaci, kterou má kapitán Jaroslav Navrátil k dispozici pro březnovou bitvu v Buenos Aires.

"Češi jsou pěkně těžký soupeř. Jiří Lehečka a Tomáš Macháč jdou rychle nahoru, mají ránu a jsou šikovní. Naše šance je, že Češi obecně platí za hráče, kterým to jde lépe na tvrdém povrchu než na antuce," nechal se slyšet argentinský kapitán Guillermo Coria.

Dalším soupeřem českého tenisty v Rotterdamu bude Ital Lorenzo Musetti, kterému v žebříčku patří 63. místo.