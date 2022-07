Lehečka postoupil v Gstaadu dál, Kopřiva neuspěl v kvalifikaci

Největší německý výrobce elektřiny a rovněž dovozce ruského plynu RWE obdržel od ruské společnosti Gazprom vyrozumění, že ruská firma dál nemůže plnit své závazky z důvodu zásahu vyšší moci. Stejné sdělení dostal od ruského plynárenského gigantu také Uniper, který je největším dovozcem ruského plynu do Německa. To by znamenalo, že se Gazprom snaží vyvázat z odpovědnosti za neplnění závazků vůči Uniperu a RWE.

"Prosím, pochopte, že nemůžeme komentovat detaily ani náš právní názor," uvedla v prohlášení RWE, která vlastní zásobníky plynu i v Česku. Uniper sdělil, že oznámení Gazpromu neuznává, protože má retroaktivní účinnost, a to od 14. června.

"Uniper se domnívá, že je to neopodstatněné. Tvrzení o zásahu vyšší moci proto oficiálně odmítl," uvedl německý podnik, který ale upřesnil, že kvůli mimořádným okolnostem nemůže garantovat dodávky svým zákazníkům.

Reuters krátce předtím s odkazem na své zdroje napsal, že Gazprom vyhlásil zásah vyšší moci znemožňující dodávky zemního plynu do Evropy nejméně jednomu významnému odběrateli, kterého ale nejmenoval. Odvolával se na dopis Gazpromu s datem 14. června, později uvedl, že dopis má datum 14. července. Účinnost oznámení je od 14. června.

Gazprom v tomto oznámení podle Reuters uvedl, že nemůže plnit své závazky kvůli mimořádným okolnostem, nad nimiž nemá kontrolu. Datum vyhlášení vyšší moci se zhruba kryje se začátkem omezování kapacity plynovodu Nord Stream 1 na současných zhruba 40 procent původního stavu. Gazprom v polovině června kapacitu plynovodu omezil se zdůvodněním, že se zpožďuje avizovaný návrat ruské turbíny ze servisu, který v Kanadě prováděla německá společnost Siemens Energy.