Kyrgios si rýpl do výdělku Vondroušové. Češka má na zádech terč, varuje Navrátilová

Vstřebala oslavy po Wimbledonu a jde zpátky do práce. Tentokrát se proběhne po severoamerických betonech. Markéta Vondroušová se vrací na okruh WTA po senzačním grandslamovém úspěchu v Londýně. Tenisová legenda Martina Navrátilová ji na dálku varuje před tím, že bude mít na zádech terč. O jméno české tenistky se otřel i Australan Nick Kyrgios.

Zatímco české léto si vzalo na čas dovolenou, na betonových kurtech v USA a Kanadě slunce hřeje nejlepší tenisty a tenistky světa. Do Montrealu zavítala i úřadující wimbledonská šampionka, aby se co nejlépe připravila na poslední grandslam sezony - US Open.

"Není to nic snadného vrátit se po takovém úspěchu na okruh, protože se všichni dívají, jestli se vám podaří navázat na úroveň hry, kterou jste předváděli," řekla Vondroušová v Kanadě.

Rodačka ze Sokolova nečekaným triumfem v Londýně vystřelila mezi největší hvězdy na okruhu, stala se z ní hráčka první desítky a také nasazená favoritka turnajů.

"Je velkou neznámou, jak to zvládne, bude mít na zádech terč. Ráda bych ji v Montrealu viděla dojít aspoň někam do osmifinále," prohlásila pro web WTA legenda Martina Navrátilová.

I když ji prý osobně nepovažuje za absolutně největší favoritku severoamerické šňůry turnajů, stejně může být hodně nebezpečná.

"Má zakroucený forhend, který vysoko skáče, to protihráčky nemají rády, a k tomu povedený slice, který se odrazí hodně nízko, to soupeřkám taky nechutná. Její bekhend je zase pevný jako skála. Kdyby ještě přidala povedenější servis, měla by na tvrdém povrchu ještě lepší výsledky," uvedla Navrátilová.

Kolem Vondroušové je v Montrealu rušno. Střihla si totiž i hvězdný trénink s předchozí wimbledonskou vítězkou Jelenou Rybakinovou, a kurt byl tak obsypaný zvědavci.

Yesterday training of Elena Rybakina with Marketa Vondrousova at Montreal 🇨🇦💪

Great intensity in this video. #OBN23

📸: marjo.vinet/ Instagram pic.twitter.com/vcMcoeJxJF — Sebastien G. (@sebsharfam) August 6, 2023

Na sociálních sítích zase přišly na přetřes její výdělky. Australský tenista Nick Kyrgios si totiž neodpustil jízlivý komentář pod příspěvkem, který upozorňoval na fakt, že když se ve Washingtonu minutý týden hrály turnaje z kategorie ATP500 a WTA500, ženy dostaly oproti mužům třetinové finanční odměny.

"A co grandslamy? Vždyť na něm naposledy Vondroušová vydělala víc než Djokovič," rýpl si Australan, který je momentálně na marodce.

Okamžitě ale schytal kritiku za to, že ženy na grandslamu sice hrají jen na dva vítězné sety, ale Vondroušová na rozdíl od srbské hvězdy letošní Wimbledon vyhrála. Na podnicích velké čtyřky jsou ale jinak prize money stejné pro muže i ženy.

Česká tenistka plní v Kanadě roli nasazené devítky a v prvním kole začne zhurta. Její soupeřkou totiž bude jednatřicátá hráčka světa Majar Šarífová z Egypta, která má letos za sebou už dva tituly. Ale nutno dodat, že z antuky.