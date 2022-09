Krejčíková prohrála s Kruničovou a skončila na US Open ve 2. kole

Tenistka Barbora Krejčíková loňské čtvrtfinále na grandslamovém turnaji US Open neobhájí. Šestadvacetiletá rodačka z Brna, která plnila roli nasazené třiadvacítky, prohrála na betonových dvorcích ve Flushing Meadows se Srbkou Aleksandrou Kruničovou 6:2, 4:6, 2:6 a skončila již ve 2. kole. Kruničová vyzve v další fázi Rusku Ljudmilu Samsonovovou.

"Zápas se zlomil kvůli mým nevyužitým šancím. Ty jsem dřív proměňovala. Když se mi to ale nedaří, tak si ty důležité balony vezme soupeřka a vyhraje," řekla po utkání českým novinářům Krejčíková.

Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros Krejčíková zaznamenala po únorovém zranění lokte další slabší výsledek na grandslamu. Při obhajobě titulu ve French Open vypadla hned v úvodní fázi, později se ve WImbledonu dostala do 3. kola.

Třetí nejvýše postavená Češka na turnaji měla duel proti 96. hráčce světa dobře rozehraný a díky třem brejkům získala první set. O tři roky starší Kruničová ale přestala později chybovat a díky stoprocentnímu servisu ve druhé sadě duel vyrovnala.

"Určitě musela přidat a něco změnit. Bohužel se tam utkání zlomilo. I ve třetím setu jsem si vytvořila šance, jenže jsem je neuhrála. Musíme se na průběh utkání podívat, poučit se a jít dál," uvedla Krejčíková.

V rozhodujícím třetím setu neztratila Kruničová od stavu 2:2 ani jeden game a po hodině a 52 minutách si zajistila premiérový postup do 3. kola US Open. Krejčíkové nepomohlo ani sedm es, naopak zaznamenala 38 nevynucených chyb.

Svěřenkyně trenéra Aleše Kartuse bude mít v New Yorku ještě šanci ve čtyřhře, kde bude bojovat s Kateřinou Siniakovou. "Doufám, že se nám bude dařit. Když už mi singl nevyšel, dám do deblu všechno, abychom tu byly co nejdéle," dodala Krejčíková.